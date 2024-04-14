عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية: مجلس الوزراء الإسرائيلي اقترح مهاجمة إيران وبايدن منع ذلك

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأحد، أن أعضاء ​​مجلس الحرب "الكابينيت" الإسرائيلي، اقترحوا في مناقشاتهم الليلة الماضية مهاجمة إيران ردا على إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ، لكن تم إيقاف الأمر بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب التقرير، استنادا إلى كلام اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، فإن سبب إلغاء الهجوم هو الأضرار الصغيرة نسبيا التي لحقت بإسرائيل في الهجوم الإيراني، لكن لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول المحادثة التي جرت بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

يذكر أن بايدن تحدث في وقت مبكر من الصباح مع نتنياهو وأخبره أن على إسرائيل أن تنظر إلى أحداث الليل على أنها انتصار، حيث تم اعتراض معظم عمليات الإطلاق من إيران، ولم ينجح الهجوم.

كما أوضح بايدن لنتنياهو أن الولايات المتحدة تعارض أي هجوم إسرائيلي على إيران ولن تشارك حتى في أي هجوم، وتخشى الولايات المتحدة أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى حرب إقليمية.

وخلال الليل، أدلى بايدن ببيان قال فيه: "في وقت سابق من اليوم، شنت إيران ووكلاؤها الذين يعملون من اليمن وسوريا والعراق - هجوما جويا غير مسبوق ضد المنشآت العسكرية في إسرائيل. إنني أدين هذه الهجمات بكل ما أوتي من قوة، وبناءً على توجيهاتي، ومن أجل دعم الدفاع عن إسرائيل، أرسل الجيش الأمريكي طائرات دفاع صاروخية مضادة للصواريخ الباليستية ومدمرات إلى المنطقة خلال الأسبوع الماضي".

ووفقا لبايدن: "بفضل عمليات النشر هذه، ساعدنا إسرائيل على إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة تقريبا، لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء نتنياهو لإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، لقد أخبرته أن إسرائيل أظهرت قدرة غير عادية على الدفاع عن نفسها وهزيمة حتى الهجمات غير المسبوقة - مما يرسل رسالة واضحة إلى أعدائها بأنهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل.

الكابينيت الإسرائيلي مهاجمة إيران الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولين الإسرائيليين إسرائيل الهجوم الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

ارتفعت من 2.5 إلى 5 جنيهاتً.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة.. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

ترشيحاتنا

الديربي الأشهر.. ماذا قال كولر وجوميز لـ لاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة؟

بعد الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. بوريل يدعو لاجتماع استثنائي لوزراء أوروبا

ننشر مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. صور

وسائل إعلام عبرية: مجلس الوزراء الإسرائيلي اقترح مهاجمة إيران وبايدن منع ذلك

مقارنًا بينه والضربات الروسية.. زيلينسكي يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

طيران الاحتلال يخترق حاجز الصوت فوق غزة لبث الذعر بين النازحين الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء ترتدي ملابس دينا الشربيني بصاحبة السعادة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إمكانيات جبارة.. شركة Realme تستعد لكشف النقاب عن سماعة Realme Buds T110

احذر.. علامات بالخضار إذا تناولتها تصيبك بالسرطان

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ