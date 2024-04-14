لتعظيم الاستفادة منها.. طرح المراسي النيلية والسياحية للإيجار بأسيوط

وجه محافظ أسيوط عصام سعد بتعظيم الاستفادة من المراسي النيلية والسياحية التابعة للمحافظة بطرحها للإيجار بالمزاد العلني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، ضمن خطة المحافظة ، وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقائه المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة إيمان على محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني ومنار غالى مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة وعثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة .

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من المراسى السياحية والمواقع والأصول التابعة للمحافظة بمشروع العبارات النهرية والهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى بكافة مراكز وأحياء المحافظة ، ودراسة أفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة ، موجهًا بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية من خلال أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لاحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام .

كما وجه المحافظ - خلال اللقاء - باستكمال أعمال التطوير الجاري تنفيذها للمراسى النيلية ، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات وتكثيف أعمال الفحص الشامل لكل وحدة قبل تحركها في المياه ، حفاظاً على أرواح المواطنين، وحتى تتمكن تلك الوحدات من أداء مهامها بكفاءة وأمان .. كما وجه بضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة والعمل علي تعظيم العوائد من هذه الأصول والاستفادة منها في زيادة ايرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول والإمكانات المتاحة بالمراكز والأحياء، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الادارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات القانونية والتنفيذية للالتزام بخطوات طرح المزادات والإعلان عنها بطريقة جيدة وفقًا للقانون لتحقيق أقصى استفادة منها، لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع مسئولي الشئون المالية والمشتريات بديوان عام المحافظة ، لمراعاة إجراءات وتوقيتات الطرح وتركيب بانرات ولافتات إعلانية عن المزادات بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى ، بالإضافة إلى تركيب لافتة إعلانية أو بانر على الموقع المطروح في المزاد ، لحث المواطنين والمهتمين على المشاركة في المزادات ، بالإضافة إلى الإعلان عن تلك المزادات وتوقيتات جلسة المزاد وشروطها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وصفحات المراكز والأحياء بالإضافة إلى الالتزام بالمراحل والاجراءات الخاصة بالمزادات .

