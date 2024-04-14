10 سنوات ولا نهاية للمأساة.. الفتيات من محراب العلم لبراثن مقاتلين باسم الدين بأدغال نيجيريا| بوكو حرام وخطف 276 طالبة والقصة مستمرة

في ليلة 14 أبريل 2014، اقتحم العشرات من مقاتلي جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة سكنا لمدرسة للفتيات في بلدة تشيبوك النائية، وهي جيب مسيحي صغير في شمال شرق نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة، وقد تم اقتياد الطالبات البالغ عددهم 276 طالبة، وتتراوح أعمار معظمهن بين 16 و18 عامًا، تحت تهديد السلاح عبر الغابة إلى شاحنات تنتظرهم بعد أن أشعل المسلحون النار في مباني المدرسة، إنه هجوم سجله التاريخ كأحد أبشع الجرائم بحق ملائكة العلم في محرابهم، وذلك لأن العديد من الفتيات ما زلن في عداد المفقودين لسنوات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة دويتشه فيله الألمانية، لم تُعرف تفاصيل عملية الاختطاف إلا تدريجياً، وتلعب التقارير الواردة من العائدين دوراً حاسماً في هذا الأمر، إذ تمكنت 57 فتاة من الفرار في الساعات التي تلت عملية الاختطاف، واختبأ البعض في الأدغال، وقفز آخرون من المركبات أثناء قيادتهم للسيارة خلال الليل المظلم في غابة سامبيسا، التي أصبحت مخبأ لبوكو حرام، وهنا نرصد تفاصيل تلك الجريمة.

لماذا كان من السهل اختطاف الطلاب؟

وفي أعقاب الهجمات التي شنتها جماعة بوكو حرام، تم إغلاق العديد من المدارس في المنطقة في مارس، بما في ذلك مدرسة شيبوك الثانوية، وشنت الجماعة الإرهابية تمردًا مسلحًا ضد الحكومة النيجيرية في عام 2009 لإقامة دولة إسلامية، وكانت معروفة بموقفها العدائي تجاه نظام التعليم الغربي، ولكن المدرسة التي تديرها الحكومة في شيبوك تم افتتاحها خصيصًا حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم النهائية، وسافرت العديد من الفتيات من القرى المجاورة التي ظلت مدارسها مغلقة، وعلى الرغم من فرض حالة الطوارئ في ولاية بورنو، لم يتمركز أي جنود في المدرسة وفر الحارسان اللذان يحرسان المجمع مع اقتراب المسلحين.

وأطلقت مجموعة أخرى من مقاتلي بوكو حرام النار على 17 من قوات الأمن المتمركزة في وسط المدينة، الذين فروا من القوة الساحقة إلى الغابة القريبة، ووفقا للتحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، من بين منظمات أخرى، فإن قافلة بوكو حرام قد مرت بالفعل عبر القرى المجاورة، واتصل سكانها بعد ذلك بالقاعدة العسكرية في مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، قبل عدة ساعات من الهجوم. لكن يبدو أن الجيش لم يتمكن من حشد القوات في وقت قصير لقطع مسافة 125 كيلومترًا إلى شيبوك، وهكذا تمكنت بوكو حرام من اختطاف الفتيات العزل.

ماذا حدث للطالبات؟

وبعد وقت قصير من عملية الاختطاف، هدد زعيم الجماعة، أبو بكر شيكاو، ببيع الفتيات كعبيد، وفي الواقع، أجبر الخاطفون العديد من الفتيات على اعتناق الإسلام والزواج من مقاتلي بوكو حرام وإنجابهن لأطفالهن، وغالبًا ما كانوا يتزوجون عدة مرات لأن العديد من الرجال قتلوا في القتال، وفي السنوات التالية، لم تكن هناك أي علامات على الحياة من الطلاب المختطفين، ولم يتم العثور إلا على فتاتين فقط بين مايو وسبتمبر 2016، ومع ذلك، من خلال تدخل الصليب الأحمر الدولي، تم إطلاق سراح العديد من الفتيات أخيرًا - وفقًا للتقارير، حدث هذا كجزء من تبادل الأسرى.

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 فتاة منذ ذلك الحين. وأفاد الذين عادوا عن تعرضهم للضرب والجوع المستمر، وما هو أسوأ من ذلك. تم احتجازهم في الغالب في أكواخ بسيطة في غابة سامبيسا، وقالت ماري داودا، إحدى الناجين من شيبوك، لمنظمة العفو الدولية: "كان المكان الذي احتُجزت فيه سيئاً للغاية، ولم نتوقع ذلك، لقد عانينا هناك. وكنا جائعين"، ولا تزال 82 من الشابات مفقودات حتى اليوم.

ما هو الدور الذي لعبته حملة #BringBackourGirls؟

وكانت حكومة الرئيس جودلاك جوناثان آنذاك بطيئة في الاعتراف باختطاف الفتيات، ولم تقم إلا بمحاولات فاترة لإنقاذ الفتيات، ولكن بعد ذلك بدأت مجموعة من النيجيريين حملة تويتر #BringBackOURGirls، وشاركها مشاهير من بينهم ممثلة هوليود أنجلينا جولي والسيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما، وأثارت غضبا عالميا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى يومنا هذا، لا يزال العشرات من طلاب شيبوك في عداد المفقودين، ولا يزال استخدام الاختطاف مستمرًا.

ونتيجة لحملة وسائل التواصل الاجتماعي، حدثت مظاهرات فعلية أيضًا في نيجيريا وأماكن أخرى، ثم وعد الرئيس جوناثان بالعثور على الطلاب وعرضت الشرطة مكافأة قدرها 300 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 220 ألف يورو في ذلك الوقت، حتى أن الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما أرسل فريقًا من المستشارين لمساعدة الجيش النيجيري في البحث، على الرغم من أن السلطات النيجيرية كانت مترددة في قبول المساعدة الدولية.

لماذا لا تزال عمليات الاختطاف في شيبوك تؤثر حتى اليوم؟

هاجمت بوكو حرام نحو 50 مدرسة وخطفت عشرات الأطفال في العام السابق للغارة في تشيبوك، لكن عدة عوامل ساهمت في استمرار اختطاف فتيات شيبوك في الحصول على اهتمام واسع النطاق بعد مرور عشر سنوات، فقد كان حادث شيبوك بمثابة بداية عمليات الاختطاف واسعة النطاق في نيجيريا والتي لا تزال تحدث حتى اليوم - على الرغم من تورط عدد أكبر من الجهات الفاعلة الآن في عمليات الاختطاف، وفي بداية شهر مارس من هذا العام، تم اختطاف ما يقرب من 300 طفل من مدرسة في كيجورا، شمال غرب نيجيريا، وتم إطلاق سراح العديد منهم في وقت لاحق، وقبل أيام قليلة، تم اختطاف 200 شخص في ولاية بورنو - معظمهم من النساء والأطفال.

ويضاف إلى ذلك عدم التزام السلطات بإطلاق سراح طلاب شيبوك. وهكذا أصبحت هذه القضية مثالاً سيئ السمعة لفشل الحكومة النيجيرية في حماية الناس ــ آنذاك والآن، والطلاب على وجه الخصوص هم الذين يعانون أكثر من غيرهم، ووفقا لمنظمة مساعدة الأطفال "أنقذوا الأطفال"، تم اختطاف أكثر من 1680 طفلا في نيجيريا في الفترة من أبريل 2014 إلى منتصف عام 2023، وفي ولاية كاتسينا وحدها، ظلت ما يقرب من 100 مدرسة مغلقة في عام 2023 بسبب الوضع غير الآمن، والخوف من الاختطاف هو سبب كبير لبقاء أطفال نيجيريا في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة.