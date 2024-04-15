أخبار التكنولوجيا|بيل جيتس يكشف عن الوظائف التي ستنجو من الذكاء الاصطناعي.. وأفضل موبايل شبابي من سامسونج في 2024

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة جوجل Chrome Enterprise Premium وهي نسخة مدفوعة من متصفح كروم، صممتها جوجل خصيصًا للشركات التي تسعى إلى زيادة مستوى أمان البيانات.

تحدث الملياردير بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، عن وظائف القطاعات الثلاثة التي لن يستطيع الذكاء الاصطناعي السيطرة عليها.

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها للفئة المتوسطة والشبابية Galaxy M55 بعدد من المواصفات المميزة ، أبرزها بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

كشفت تسريبات التصميمات والألوان الخاصة بهواتف iPhone 16 القادمة من شركة أبل الأمريكية، والمتوقع أن تطلقها الشركة في منتصف شهر سبتمبر القادم.

أشعارات جديدة بدأ مستخدموا TikTok في تلقيها حول تطبيق جديد يسمى “ Notes ”تخطط الشركة لإطلاقه في المستقبل القريب ويسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة الصور تمامًا مثل تطبيق Instagram.