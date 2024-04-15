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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|بيل جيتس يكشف عن الوظائف التي ستنجو من الذكاء الاصطناعي.. وأفضل موبايل شبابي من سامسونج في 2024

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

جوجل تطلق نسخة مدفوعة من متصفحها كروم لأمان البيانات


أطلقت شركة جوجل Chrome Enterprise Premium وهي نسخة مدفوعة من متصفح كروم، صممتها جوجل خصيصًا للشركات التي تسعى إلى زيادة مستوى أمان البيانات.

 

بيل جيتس يكشف عن الوظائف التي ستنجو من الذكاء الاصطناعي 

 

تحدث الملياردير بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، عن وظائف القطاعات الثلاثة التي لن يستطيع الذكاء الاصطناعي السيطرة عليها.    

 

ببطارية ممتازة وكاميرا فائقة.. أفضل موبايل شبابي من سامسونج في 2024 

 

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها للفئة المتوسطة والشبابية Galaxy M55 بعدد من المواصفات المميزة ، أبرزها بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

 

تسريبات تكشف تصميمات وألوان هواتف آيفون القادمة iPhone 16 

 

كشفت تسريبات التصميمات والألوان الخاصة بهواتف iPhone 16 القادمة من شركة أبل الأمريكية، والمتوقع أن تطلقها الشركة في منتصف شهر سبتمبر القادم.    

 

تيك توك يخطط لمنافسة Instagram بتطبيق جديد فما القصة؟ 

 

أشعارات جديدة بدأ مستخدموا TikTok في تلقيها حول تطبيق جديد يسمى “ Notes ”تخطط الشركة لإطلاقه في المستقبل القريب  ويسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة الصور تمامًا مثل تطبيق Instagram.

 

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