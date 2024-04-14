بايدن يناقش مع قادة مجموعة السبع الرد الدبلوماسي على الهجوم الإيراني ضد اسرائيل

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظرائه من زعماء مجموعة السبع اليوم الأحد لمناقشة ما يسميه 'الرد الدبلوماسي العاجل' على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقالت إيطاليا، الرئيس الحالي لمجموعة السبع، إن المحادثات الافتراضية ستبدأ في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وشوهد المسؤولون وهم يصلون إلى البيت الأبيض قبل البدء المتوقع للمحادثات.

ويوضح التركيز على الدبلوماسية أن بايدن يسعى إلى رد غير عسكري على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران، ويسعى إلى إيجاد سبل لاحتواء خطر نشوب حرب أوسع نطاقا.

أوضح بايدن في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من يوم السبت أن الولايات المتحدة لن تشارك في عملية هجومية ضد إيران، وشجع نظيره بدلاً من ذلك على اعتبار الاعتراض الناجح للأسلحة الإيرانية بمثابة انتصار.

ونشر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل صورة لـ X من المحادثات. ويظهر بايدن في غرفة العمليات مع كبار المساعدين، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومنسق الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ورئيس الأركان جيف زينتس.

وقال ميشيل إن مجموعة السبع 'أدانت بالإجماع الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل. ويجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس. وسنواصل كل جهودنا للعمل من أجل وقف التصعيد. إن إنهاء الأزمة في غزة في أقرب وقت ممكن، لا سيما من خلال وقف فوري لإطلاق النار، سيكون بمثابة حل'. احداث فرق.'

بعض السياق: مجموعة السبع هي اختصار لمجموعة السبعة، وهي منظمة تضم قادة بعض أكبر الاقتصادات في العالم: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. يجتمع أعضاء مجموعة السبع كل عام في قمة لمناقشة القضايا الملحة على الساحة العالمية وتنسيق السياسات. ويشارك الاتحاد الأوروبي أيضًا في اجتماعاته.