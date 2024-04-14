أصدقاء وأعداء البنكرياس| تمتع بحياة صحية بدون السكر أو السرطان.. كنوز ألمانية لحماية الغدة الأهم بالجسم

أحد أهم الغدد الموجودة في جسم الإنسان، ولها دور مزدوج حيث يعمل كغدة خارجية الإفراز تقوم بإفراز العصارة البنكرياسية المحتوية على أنزيمات هاضمة وغدة صماء أو داخلية الإفراز تقوم بإفراز هرموني الإنسولين والجلوكاجون اللذان ينظمان مستوى السكر في الدم، وهنا نحن نتحدث عن البنكرياس الذى يتصل مع الأمعاء الدقيقة، بواسطة القناة البنكرياسية ويقع قريباً من المعدة وعميقاً في الجزء العلوي الخلفي للبطن مقابل العمود الفقري، والبنكرياس ضروري جداً لعملية الهضم، كما يحتوي البنكرياس على غدد صماء تعرف بجزر لانغرهانس تحتوي على خلايا بيتا التي تفرز هرمون الإنسولين الذي يخفض مستوى السكر في الدم، ويكون السؤال المهم، كيف نحمى هذا الكنز بالجسد؟.

وبحسب تساؤل صحيفة فوكس الألمانية، فقد كان البحث عن الأطعمة التي تمنع أمراض البنكرياس، وشمل التقرير، نصائح غذائية لدعم وظيفة البنكرياس وتقليل خطر الإصابة بالسكري وسرطان البنكرياس، فإذا كنت تحلم بتنظيم مثالي لمستويات السكر في الدم، ولضمان استمرار البنكرياس في أداء وظيفته بشكل جيد، يمكنك دعمه من خلال التغذية، واتباع تلك النصائح الغذائية، والتي يمكن أن تمنع أو حتى تخفف من أمراض البنكرياس.

مرض السكري نتيجة لمرض البنكرياس

إذا لم يعد البنكرياس ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لم تعد خلايا الجسم قادرة على امتصاصه بشكل جيد، فإن المصابين يصابون بداء السكري، ويشار إليه أيضًا باسم مرض السكري لأن المرض يرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم، ومرض السكري هو المرض الأكثر شيوعا المتعلقة بالبنكرياس.

وكذلك سرطان البنكرياس أقل شيوعًا، ولكنه أكثر خطورة، فغالبًا ما يتم التعرف عليه متأخرًا فقط ومن ثم تكون فرص الشفاء منه ضعيفة، وحقق سرطان البنكرياس سمعة سيئة لدى مرضى بارزين مثل باتريك سويزي وستيف جوبز ولوتشيانو بافاروتي، وهناك مرض أقل خطورة، ولكن أيضا غير سارة للغاية، هو التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس).

النظام الغذائي يؤثر على خطر الإصابة بأمراض البنكرياس

مع النظام الغذائي الصحيح يمكنك التأثير على احتمالية الإصابة بمرض البنكرياس، ما لا يحبه البنكرياس، على سبيل المثال، هو الأطعمة الدهنية والسكرية والكحول والنيكوتين، ومن ناحية أخرى، يمكنك أن تفعل شيئًا جيدًا لنفسك من خلال الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة المرة، وأبرز الأطعمة الهامة ...

1. الليمون

يعتبر الليمون عمومًا صحيًا جدًا، لذا ليس من المستغرب أن يكون مفيدًا أيضًا للبنكرياس. مع وجود الكثير من فيتامين C وألياف البكتين والمكونات الأخرى، فإنها تحفز عملية الهضم ولها تأثير مضاد للالتهابات وتدعم الزيادة البطيئة في نسبة السكر في الدم.

2. اليقطين

لا يحظى القرع بشعبية كبيرة لدى محبي الهالوين فحسب، بل أيضًا لدى البنكرياس، إذ تحتوي على إنزيمات تحفز تجديد الخلايا في العضو وتخففها، ويمكن لفاكهة الخريف البرتقالية أن تقاوم المراحل الأولية لمرض السكري أو تخفف من مرض السكري الموجود.

3. سلطة

يسعد البنكرياس أيضًا بتناول سلطة الربيع المقرمشة - ومن الأفضل أن تحتوي على الكثير من الجرجير الطازج وأنواع أخرى من الخس التي تحتوي على مواد مرة (مثل الهندباء أو الفجل أو الملفوف الصيني)، والمواد المرة تحفز إنتاج العصارات الهضمية في المعدة والصفراء والبنكرياس، وهذا يعني أنه يمكن هضم الأطعمة الدهنية بشكل أفضل.

4. الثوم

كما أن درنات الثوم اللذيذة لها أيضًا تأثير داعم ووقائي. مع العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل المركبات التي تحتوي على الكبريت ومضادات الأكسدة، يحمي الثوم البنكرياس من الالتهابات وتلف الخلايا ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري أو سرطان البنكرياس أو التهاب البنكرياس.

5. الخرشوف

كما أن لثمرة الخرشوف المزهرة العديد من الخصائص التي تدعم وظيفة البنكرياس وتحميه من الأمراض، لضمان الحفاظ على مكونات الخرشوف الصحية المعززة قدر الإمكان، يجب عليك تحضير الفاكهة الخفيفة ذات الجوز بلطف قدر الإمكان، على سبيل المثال عن طريق تبخيرها.

6. التوت

ماذا عن مزيج ملون من التوت الأزرق والتوت والفراولة؟ تحتوي الفواكه الناعمة على مضادات الأكسدة والألياف والبوليفينول، ولهذه المواد تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم والهضم والالتهابات وتلف الخلايا، لذلك قد يكون من اللذيذ حقًا دعم وظيفة البنكرياس!

7. البهارات

ولا توفر التوابل نكهة قوية فحسب، بل يمكنها أيضًا تحفيز إنزيمات البنكرياس الهاضمة وإنتاج الأنسولين. البنكرياس الخاص بك سعيد بالغار واليانسون والشمر والبابونج والكشمش. يجب تجنب الإفراط في تناول التوابل الحارة - خاصة إذا كان هناك بالفعل التهاب في البنكرياس.

8. إسبرسو

ولأن قهوة الإسبريسو شديدة المرارة، فهي أيضًا من الأطعمة التي تعزز صحة البنكرياس، لذا لا تتردد في متابعة حاجتك للانتعاش في فترة ما بعد الظهر. ومع ذلك، يجب دائمًا استهلاك الإسبريسو وأنواع القهوة الأخرى باعتدال، وإلا فإن الآثار السلبية على الصحة ستفوق الآثار الإيجابية.

ما هي الأطعمة التي يجب عليك تجنبها

وإذا كنت عرضة لالتهاب البنكرياس أو تعاني من التهاب حاد في البنكرياس، فيجب عليك إيلاء اهتمام خاص لنظامك الغذائي، وبالإضافة إلى الآفات المعروفة مثل الدهون والسكر، هناك بعض الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها، وتشمل هذه، على سبيل المثال، الملفوف أو البقوليات، والتي تعتبر في الواقع صحية ولكن يصعب هضمها، وبطبيعة الحال، لا ينبغي النظر إلى نصائحنا الغذائية بمعزل عن غيرها، بل يجب أن تكون مدمجة في نمط حياة صحي بشكل عام، ويجب أن تكون الأطعمة المذكورة جزءًا من نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات غير المصنعة، وإذا أمكن، خالية من الدهون والسكر والكحول والنيكوتين.

النظام الغذائي ليس العامل الوحيد في صحة البنكرياس، كما أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ وتجنب الوزن الزائد يساهمان أيضًا في عمل البنكرياس بشكل جيد في سن الشيخوخة، دائمًا ما تكون الوقاية من الأمراض من خلال اتباع أسلوب حياة صحي أسهل بكثير من السيطرة عليها مرة أخرى أو علاجها بعد ظهورها.