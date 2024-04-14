كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

الزواج سنة من سنن الله الفطرية في الكون ، نتشارك فيها نحن البشر مع سائر الكائنات الحية الأخرى من أجل زيادة النسل والتكاثر ... الزواج الإنساني يعتبر تتويجا للحب ، تبديدا للوحدة ، رخصة شرعية للاستمتاع بالجسد ، اختيارا للشخص الذي يكون سندا وعونا وأمانا لنتبادل معه المودة والرحمة ... الزواج قرار يُتخذ من الرجل والمرأة معا لاختيار العيش سويا ولمشاركة أحداث حياتهما معا بكل رضا وتنازل وحب.

الزواج اختيار بكامل الإرادة أكثر من كونه نصيبا ... ولكن لأن اختيارنا لشريك الحياة مكتوب عند الله منذ الأزل، نعتبر الزواج نصيبا، خاصة هناك بعض البشر قد يختارون شريك حياتهم من بين اختيارات لأشخاص متعددة بشكل مفاجئ دون معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعتهم لذلك.

الزواج ليس هدفا ولا انتصارا... بقدر ما هو أداة للوصول لأهداف وانتصارات حياتية كثيرة .... "أنا أستطيع وحدي" تتحول إلى "كلانا نستطيع معا" .... لذلك التأكد من حسن اختيار الشريك أهم من اتخاذ خطوة الزواج ... قد نجد بعض الأهل وخاصة الأمهات يقارنون بين أبنائهم وأصدقائهم الذين تزوجوا قبلهم قائلين : "فلان تزوج وسبقكم" .... مبدأ المقارنة خطأ كبير لأن الزواج ليس سباقا نتنافس فيه وإنما حدث ندخله على حياتنا وخطوة نتخذها في الوقت المناسب من أجل حياة أفضل .... كذلك ليس مرتبطا بعمر محدد إلا إذا كان غرضه الإنجاب بالنسبة للمرأة، لأن فترة إنجابها العمرية أقصر بكثير من الرجل ، أو إذا كان غرضه اختصار فارق العمر بين الأب وأبنائه .... لكن لا أحد يعلم متى سيموت وكم من السنين سيعيش ، هناك من يجد سعادته في عمر متأخر وهناك من يتزوج مبكرا ويموت مبكرا.

لكل المقبلين على خطوة الزواج يجب أن يسألوا أنفسهم بعض الأسئلة : "من الذي يستحق أن نتقاسم معه حياتنا التي كانت ملكنا وحدنا بنسبة ١٠٠ % ؟" .... "هل الشخص الذي نرتبط به يضيف لحياتنا نغمة إيجابية ؟" .... يجب أن يكون شريك الحياة مستحقا أن نتقاسم معه كل ما لنا بالنصف ، ويجب أن يضيف لحياتنا نغمة إيجابية من خلال تخفيف عنا الآلام ، تشجيعنا على ما نريد فعله في حياتنا من أهداف وغيره من الأمور التي تشعرنا أننا معه أفضل من أن نكون بمفردنا .... وإن لم يكن كذلك فإكتفاؤنا بذاتنا في هذه الحالة يكون أسمى وأفضل.

يجب أن يضيف الزواج لنا ويعطينا من السلام والدعم والاشباع النفسي والفكري والمادي والاجتماعي والجسدي ، ويجب أن يكون شريك حياتنا جديرا بتحمل مسئوليتنا .... على الرجل أن يختار أما لأبنائه قبل أن يختار زوجة وعلى المرأة أن تختار أبا لأبنائها قبل أن تختار زوجا.... الزواج غير مرتبط بالسعادة ، وإنما نحن من نستخدمه كوسيلة نشعر بها معا بالسعادة .... لذلك فهو وسيلة في أيدينا أكثر من كونه غاية نتطلع إليها.