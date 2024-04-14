عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

صدى البلد

الزواج سنة من سنن الله الفطرية في الكون ، نتشارك فيها نحن البشر مع سائر الكائنات الحية الأخرى من أجل زيادة النسل والتكاثر ... الزواج الإنساني يعتبر تتويجا للحب ، تبديدا للوحدة ، رخصة شرعية للاستمتاع بالجسد ، اختيارا للشخص الذي يكون سندا وعونا وأمانا لنتبادل معه المودة والرحمة ... الزواج قرار يُتخذ من الرجل والمرأة معا لاختيار العيش سويا ولمشاركة أحداث حياتهما معا بكل رضا وتنازل وحب.

الزواج اختيار بكامل الإرادة أكثر من كونه نصيبا ... ولكن لأن اختيارنا لشريك الحياة مكتوب عند الله منذ الأزل، نعتبر الزواج نصيبا، خاصة هناك بعض البشر قد يختارون شريك حياتهم من بين اختيارات لأشخاص متعددة بشكل مفاجئ دون معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعتهم لذلك.

الزواج ليس هدفا ولا انتصارا... بقدر ما هو أداة للوصول لأهداف وانتصارات حياتية كثيرة .... "أنا أستطيع وحدي" تتحول إلى "كلانا نستطيع معا" .... لذلك التأكد من حسن اختيار الشريك أهم من اتخاذ خطوة الزواج ... قد نجد بعض الأهل وخاصة الأمهات يقارنون بين أبنائهم وأصدقائهم الذين تزوجوا قبلهم قائلين : "فلان تزوج وسبقكم" .... مبدأ المقارنة خطأ كبير لأن الزواج ليس سباقا نتنافس فيه وإنما حدث ندخله على حياتنا وخطوة نتخذها في الوقت المناسب من أجل حياة أفضل .... كذلك ليس مرتبطا بعمر محدد إلا إذا كان غرضه الإنجاب بالنسبة للمرأة، لأن فترة إنجابها العمرية أقصر بكثير من الرجل ، أو إذا كان غرضه اختصار فارق العمر بين الأب وأبنائه .... لكن لا أحد يعلم متى سيموت وكم من السنين سيعيش ، هناك من يجد سعادته في عمر متأخر وهناك من يتزوج مبكرا ويموت مبكرا.

لكل المقبلين على خطوة الزواج يجب أن يسألوا أنفسهم بعض الأسئلة : "من الذي يستحق أن نتقاسم معه حياتنا التي كانت ملكنا وحدنا بنسبة ١٠٠ % ؟" .... "هل الشخص الذي نرتبط به يضيف لحياتنا نغمة إيجابية ؟" .... يجب أن يكون شريك الحياة مستحقا أن نتقاسم معه كل ما لنا بالنصف ، ويجب أن يضيف لحياتنا نغمة إيجابية من خلال تخفيف عنا الآلام ، تشجيعنا على ما نريد فعله في حياتنا من أهداف وغيره من الأمور التي تشعرنا أننا معه أفضل من أن نكون بمفردنا .... وإن لم يكن كذلك فإكتفاؤنا بذاتنا في هذه الحالة يكون أسمى وأفضل.

يجب أن يضيف الزواج لنا ويعطينا من السلام والدعم والاشباع النفسي والفكري والمادي والاجتماعي والجسدي ، ويجب أن يكون شريك حياتنا جديرا بتحمل مسئوليتنا .... على الرجل أن يختار أما لأبنائه قبل أن يختار زوجة وعلى المرأة أن تختار أبا لأبنائها قبل أن تختار زوجا.... الزواج غير مرتبط بالسعادة ، وإنما نحن من نستخدمه كوسيلة نشعر بها معا بالسعادة .... لذلك فهو وسيلة في أيدينا أكثر من كونه غاية نتطلع إليها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

تحذير من الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

بعد اتهامها بمساعدة إسرائيل في إسقاط المسيرات.. الأردن يتخذ إجراءً ضد طهران

المنظمة الأوربية لسلامة الملاحة الجوية تشيد باحترافية مصر في تسيير الحركة الجوية بحالة غلق الأجواء

إعلام عبري: وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره المصري الموقف بعد الهجمات الإيرانية

أرخص بـ 300 ألف.. سعر كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"

كارثة غير متوقعة بأكبر دول العالم| القصة الكاملة لنقص الأدوية في أمريكا.. العجز يصل مستوى قياسى

صلاح يبتعد عن الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

ملخص الهجوم الإيراني.. هل حققت المتفجرات الطائرة والصواريخ أهدافها؟

نخفف ولا نتقل؟ .. تعرف على حالة طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ