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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموقف بالشرق الأوسط بعد الهجمات الإيرانية ضمن مباحثات وزيري الخارجية المصري والإسرائيلي

شكري
شكري

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أجرى اتصالا اليوم الأحد بنظيره المصري سامح شكري لبحث الموقف بشأن الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مواقع في إسرائيل.

وأعربت مصر أمس وفقا لـ بيان صادر عن وزارة الخارجية عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل التوتر و عدم الاستقرار. 

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على أثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس 'نحن جميعًا بحاجة إلى الحفاظ على وحدتنا كشعب وكدولة في مواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها، ولن ننتصر إلا معًا'.

جاء ذلك وفقا لتدوينة نشرها الوزير الاسرائيلي عبر حسابه على موقع X في أعقاب توجيه ايران ضربة بالمسيرات والصواريخ الكروز صوب مواقع عسكرية في اسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الغاء زيارة سياسية خارجية له كانت مقررة له الأحد، وسط ترقب ضربة ايرانية انتقامية للكيان الصهيوني للثأر لقصف السفارة الايرانية في دمشق.

وقال كاتس السبت إن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أن سيطر الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

احتواء الموقف إعلام عبرية إطلاق مسيرات التحديات الكبيرة الخارجية الإسرائيلي سامح شكري

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