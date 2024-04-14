10 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم ارتفاعا بمتوسط 10 جنيهات، حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 3280 جنيها مقارنة بـ 3270 جنيها في التعاملات الصباحية.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب بمصر في ختام تعاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 على مستوى كافة الأعيرة وفقا لـ Egypt Gold price today .

سعر الذهب دون مصنعية

عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 3749 جنيه مقارنة بـ 3737 جنيه في التعاملات الصباحية .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 3280 جنيها مقارنة بـ 3270 جنيها مرتفعا 10 جنيها عن صباح يوم الأحد.

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 2811 جنيها مقارنة 2803 جنيهات بزيادة 9 جنيهات صباح الأحد.

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2187 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال ختام تعاملات الأحد 26240 جنيها.

سعر أوقية الذهب

استقر سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 2394 دولار.

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.