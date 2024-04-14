جوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. والوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، صرح بأن الشرق الأوسط على حافة الهاوية، والناس في المنطقة يواجهون خطرا حقيقيا لصراع شامل مدمر، و الآن هو الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف أنطونيو جوتيريش، وفقا لنبأ عاجل، عرضته “القاهرة الإخبارية”، “أذكر أعضاء الأمم المتحدة بأن استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي أمر محظور، و القانون الدولي يحظر الأعمال الانتقامية التي تشمل استخدام القوة”.

وتابع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن لدينا مسؤولية مشتركة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين دون شروط وتوصيل المساعدات دون عوائق.



