يبدأ من 9000 جنيه.. وزير الأوقاف: أئمة المساجد يتقاضون أعلى الرواتب

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رواتب الأئمة في بداية تعيينهم بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن راتب إمام المسجد يبدأ من 8 آلاف جنيه قبل الزيادة الأخيرة وقدرها ألف جنيه ليصل بذلك إجمالي راتب إمام المسجد في بداية تعيينه 9000 جنيه.

وقال وزير الأوقاف خلال تكريم القراء والمبتهلين الذين أحيوا ليالي رمضان بمساجد الجمهورية، اليوم الأحد، بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن راتب الإمام في بداية تعيينه أعلى من أي مؤهل سواء كان علميا أو أدبيا، وأعلى من راتب تعيين المعيدين والأطباء والصيادلة والمهندسين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الإمام يتقاضى راتبًا قدره 8 آلاف جنيه، قبل الزيادة الأخيرة والتي بلغت ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأئمة العاملين بشمال سيناء تتراوح رواتبهم من 13 ألفا إلى 16 ألف جنيه.

وقال إن الدولة سعت في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى لحدوث انفراجة في كافة المجالات الحياتية، ومن بينها الدعم الكبير للعمل الدعوي، مضيفا: أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ومصلحة الأوطان من صميم مقاصد الأديان، موجهًا الشكر لكل ساهم بالعمل الدعوى داخل مصر وخارجها في شهر رمضان الماضي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن قراءة القرآن تجلب السكينة والرضا والطمأنينة، حيث قال تعالى «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب». وأوضح: أن هذه الطمأنينة تحدث على مستوى الأفراد وتحدث أيضا على مستوى الشعوب والدول.

وأوضح أنه يجب أن نذكر أنفسنا بقوله تعالى «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدحورًا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا» .. مؤكدا أهمية السعى والهمة والأخذ بالأسباب للنجاة.