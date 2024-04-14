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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة اثنين إثر وقوع تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب شخصين بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم دراجة ودبابة بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة  يفيد بوقوع حادث أمام دوران زيان باتجاه جمصة  ووقوع تصادم موتوسيكل مع سيارة دبابة ووقوع اثنين مصابين وهم طه محمود جاهين محمد ٣٩ عاما  مقيم كفر التبن ،واصابته مابعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهه حوالي ١٠ سم واشتباه كسر مفتوح بالساق اليسرى.


كما أصيب  محمد شهاب على ابراهيم ٤٩ عاما مقيم كفر التبن أيضا وإصابته اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحاجات وكدمات متفرقه بالجسم .


تم نقل المصابين الى مستشفى جمصة  وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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