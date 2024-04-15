القصة الكاملة لجنوح السفينة "كولوديا" بخليج العقبة

قال مصدر بمحميات جنوب سيناء، إن السفينة "كولوديا" الجانحة على الشعاب المرجانية بمنطقة "رأس نصراني" بخليج تيران بشرم الشيخ، كانت قادمة من ميناء العقبة الأردني، متجهة إلى خليج السويس لعبور قناة السويس متجه إلى روسيا، وخلال عبورها مضيق تيران بخليج العقبة تعرضت لعطل مفاجئ في الكهرباء، وفقد القبطان السيطرة على التحكم فيها، مما جعلها تجنح في منطقة الشعاب المرجانية.



وأوضح المصدر في تصريح اليوم، أنه جرى إخراج السفينة من خانة الجنوح بعد مدة تصل إلى نحو 23 ساعة نظرًا لطول السفينة التي بلغ 160 متر، مؤكدًا أن عملية المد لمياه البحر ساعدت على تحرك السفينة بمفردها، وأسفرت عملية الجنوح عن حدوث تلفيات بالسفينة، وتلفيات في الشعاب المرجانية، وجرى التحفظ على السفينة، وخضوع الطاقم للتحقيق.



وأكد أنه جاري معاينة السفينة للتأكد من الأسباب الرئيسية لجنوحها، وتقييم الأثار الجانبية، والقيمة المادية للأضرار البيئية، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض تقدر حسب إذا كان العطل الكهربائي جديد ومفاجئ، عما إذا كان هذا العطل قديم وجرى إهماله حتى تصل إلى هذه الحالة.



وأشار إلى أن محميات جنوب سيناء، تقوم بمراقبة حركة السفن من خلال مركز مراقبة السفن بشرم الشيخ، وعقب رصد جنوح السفينة جرى الدفع بعدد من اللنشات اتجاهها، للمساعدة في خروجها من منطقة الجنوح.



وكانت قد قامت البيئة بتشكيل فريق من الغواصين، للنزول لمنطقة جنوح السفينة "كولوديا" الجانحة على الشعاب المرجانية بمنطقة "رأس نصراني"، لحصر التلفيات التي حدث في الشعاب المرجانية، تمهيدًا لتقدير الغرامة اللازمة على السفينة طبقًا للقانون الدولي، والتي من المقرر أن يصل إلى عشرات الملايين بالدولار.



وأكد أن التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة شرم الشيخ في واقعة جنوح، أن سبب الجنوح هو حدوث عطل مفاجئ جعل السفينة تشحط نحو الشعاب المرجانية الكثيفة بخليج نصراني.

والسفينة تتبع دولة ليبيريا وكانت تحمل غاز، وجرى تفريغ حمولتها في ميناء العقبة الأردني، وجنحت على الشعاب المرجانية بمنطقة "رأس نصراني" عند رأس جميلة بالقرب من بيت القرش بمدينة شرم الشيخ.



وأجرى الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، موقع حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة، وذلك بناءً على البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز على شعب "راس نصراني" منطقة رأس جميلة بالقرب من بيت القرش مدخل خليج العقبة.



ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري "مركز السلام" بشرم الشيخ، تحسبًا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.

جنوح السفينة

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