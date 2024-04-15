مجدي عبدالغني يكشف عن مفاجأة حسين لبيب له قبل مباراة القمة

كشف مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة رئيس نادي الزمالك حسين لبيب له قبل لقاء القمة.

وقال خلال برنامجه: “جالي تذكرتين هدية بالمقصورة من حسين لبيب في موقف يدل على الشياكة والروح الرياضية وعدم التعصب”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي خلالها لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من أجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.