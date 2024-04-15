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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يعلق على تجاهل خالد مرتجي مصافحة لاعبة الزمالك

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

علق مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية، على تجاهل خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، مصافحة مريم مصطفى، لاعبة الزمالك للكرة الطائرة، أثناء تسليم ميداليات البرونزية لبطولة كأس مصر.
 

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "يا مساء الأنوار": "مينفعش رأي الجمهور يتحكم في رأي الإدارة، لازم الجمهور يكون جمهور واللاعب لاعب والمدرب مدرب، والإدارة إدارة، والإدارة تاخد فرصتها، وإذا لم توفق يتم تغييرها في الانتخابات".
 

وأضاف: "الجمهور أصبح يسيطر على أفكار المسؤولين، ويخلي حد مسؤول يرتكب خطأ مفروض ميرتكبوش وهو مسؤول".
 

وتابع: "طالما طلعت على المنصة وقبلت الطلوع على المنصة كمسؤول لازم تسلم على كل اللي طالع، إنما متسلمش على حد يبقى متطلعش أصلا، أنت مسلمتش عشان ترضي الجمهور".

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