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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة في استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك أمام الأهلي

صدى البلد

علق الإعلامي مجدي عبد الغني على سبب استبعاد شيكابالا من قائمة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك .

وكتب عبد الغني من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لمباراة القمة في الدوري بسبب عدم الجاهزية البدنية".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غد الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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