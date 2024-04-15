الحياة اليوم يقدم فقرة خاصة مع أطفال مسلسلات رمضان.. شاهد

استضاف برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مجموعة من الأطفال الذين شاركوا في مسلسلات رمضان هذا العام، منهم "ليا سويدان" التي قامت بدور حبيبة ابنة أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعى.



وقالت ليا سويدان إنها تبلغ من العمر 9 سنوات وبيت الرفاعى ليس أول مسلسل لها، فقد شاركت في أعمال أخرى، مضيفة:"حاسة إنى قمت بالدور بشكل حلو وكان العمل سهل بالنسبة لي وأمى كانت بتحفظنى الدور وكنت بعرف المشهد بالليل وأنا بحفظ بسرعة".





كما استضافت البرنامج آدم عمرو، وكان ابن الفنانة صابرين في مسار اجبارى وكان اسمه زين وريمون توفيق في امبراطورية ميم، ومنذر مهران في مسلسل حق عرب الذى عمل في اكثر من عمل من قبل.



وقال آدم إنه بدأ العمل الفني وهو ابن 8 سنوات في الإعلانات والفاشيون وعمل في مسلسل مسار إجبارى وكانت المرة الأولى والعمل الأول بالنسبة له.



أما ريمون توفيق فأكد أنه بنفس شقاوة إمبراطورية ميم: “كنت واخد راحتى على الآخر في المسلسل وهذه المرة الأولى التي أشارك فيها في عمل فنى وكنت بعمل إعلانات من قبل”.



أما منذر مهران الذى شارك في حق عرب وجودر فقال: “كنت أول مرة أعمل دور شرير والناس كانت بتقولى انت شرير وكانت الشخصية جديدة ومختلفة أول مرة عملتها في مسلسل جودر”.