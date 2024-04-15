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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يبدأ اليوم الإثنين

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، أن الاحتلال الإسرائيلي من الممكن أن يرد على الهجوم الإيراني اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إيران عن إنطلاق عملية عسكرية ضد إسرائيل، في فجر أمس الأحد، أسمتها "الوعد الحق"، حيث أطلقت أكثر من 300 صاروخ باليسيتي وطائرة مسيرة بتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، اجتمعت حكومة الحرب الإسرائيلية للتداول بشأن الرد على الهجوم الإيراني الأخير، مع انقسام الأعضاء حول حجم وتوقيت العمل المحتمل، وفقًا لرويترز. 

واجتمع كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الحكومة بيني جانتس، مع باقي أعضاء حخكومة الحرب الإسرائيلية، لتقييم الوضع الذي شهد استهداف إيران لإسرائيل بشكل مباشر من الأراضي الإيرانية لأول مرة. 

وفي حين أن أغلبية أعضاء مجلس الوزراء تؤيد الرد على الهجوم، إلا أن هناك خلافًا بشأن الحجم والتوقيت المناسبين لمثل هذا الإجراء.

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