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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجليس نيافة الأنبا بضابا على كرسي إيبارشية نجع حمادي | صور

الأنبا بضابا
الأنبا بضابا

احتفلت إيبارشية نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وتوابعهم، السبت، بتجليس أسقفها الجديد نيافة الأنبا بضابا على كرسيها والذي تمت سيامته خلفًا لمثلث الرحمات الأنبا كيرلس، يوم أحد رفاع الصوم الكبير ١٠ مارس الماضي.

شارك في صلوات العشية والتجليس التي أقيمت في كنيسة القديس مار يوحنا بمدينة نجع حمادي، ١٦ من أحبار الكنيسة، ومجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي وبعض الآباء الكهنة والرهبان، وأعداد كبيرة من شعب الايبارشية.

حضر التجليس مندوبون عن قيادات محافظة قنا ومركز ومدينة نجع حمادي وعن الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف وعدد من نواب البرلمان.

الآباء المطارنة الذين شاركوا في الصلوات وطقس التجليس هم: أصحاب النيافة: الأنبا إشعياء مطران  طهطا وجهينة، والأنبا باخوم مطران  سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا.

ومن الآباء الأساقفة شارك أصحاب النيافة: الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير الشايب بالأقصر.

الأنبا بضابا الأنبا كيرلس أحد رفاع نجع حمادى أسقف البحر الأحمر

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