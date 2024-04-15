ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية |تعرف على ثمن الأوقية

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين على مستوى الأسواق والبورصة العالمية، وذلك بعد انخفاض كبير في تعاملات يوم أمس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % ليصل إلى 2350.59 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % ليصل إلى 2366.40 دولار للأوقية.

ومن جهة المادن الآخري، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 27.98 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.1 % إلى 973.05 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1% إلى 1038.99 دولار للأوقية.