عاجل
400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة ميلاد عبد الفتاح القصري.. مواقف من رحلته الفنية الصحف السعودية| ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي لبحث هجوم إيران على إسرائيل.. المديرية العامة للجوازات تعلن تجديد هوية المقيم المنتهية لمن هم خارج المملكة إلكترونيّا بدء امتحانات الميدتيرم بكلية الحقوق جامعة حلوان.. اليوم أخبار السيارات| بأقل سعر في مصر أركب سيارة "أوتوماتيك" مستعملة.. أسعار نيسان صني 2024 خلال أبريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد قفزة الامس، إذ يبحث الملايين عن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصرية، حيث تراجعت الأسعار محليا متأثرة بهبوط سعر الأوقية عالميا إذ سجلت اليوم 2,344 دولار، بعد 2431 دولارا في بورصة نيويورك كأعلى سعر.

وهبط سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء، إذ سجل نحو 3250 جنيها للبيع بعد نحو 3300 جنيه، فيما تراجع الجنيه الذهب أيضا.

10 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرار جميع الأعيرة.. تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

200 جنيه دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

«آي صاغة»: تقلبات سعرية حادة ونذير الحرب قد يدفع الذهب لمستويات غير مسبوقة

سعر عيار 18 الآن

وتراجع سعر عيار 18، وسجل اليوم 2785 جنيها للبيع بعد 2829 جنيها للشراء ، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

اما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فسجل هبوطا بنحو يزيد على 50 جنيها في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي ، وهبوط الدولار.

الذهب 

سعر الذهب الآن 

وهبط الجنيه الذهب خلال ساعات، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب ترجعا ليبدأ من نحو 26000 جنيه اليوم للبيع ، بعد نحو 26400 جنيه للشراء بفارق 400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر : 3742 جنيها للشراء و 3714 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3275 جنيها للشراء و 3250 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2807 جنيهًات للشراء و 2785 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 2183 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 26200 جنيها للشراء و 26000 جنيه للبيع.

 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث البلكثير عن الشراء من محلات الصاغة عن سعر مصنعية الذهب، وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

ويبدأ سعر المصنعية في الغالب من 80 جنيها بحد ادني لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار 18 الآن سعر الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب مباشر سعر الجرام عيار 24 أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

ساعة ولا اتنين.. عودة جدول تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

استقرار جميع الأعيرة.. تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

«آي صاغة»: 80 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

«آي صاغة»: تقلبات سعرية حادة ونذير الحرب قد يدفع الذهب لمستويات غير مسبوقة

ترشيحاتنا

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

حدث ليلًا| النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر..عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج.. وول ستريت جورنال: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يبدأ اليوم

سبب صادم.. خالد الغندور يكشف سر سلسلة فوز الأهلي على الزمالك

دعاء لتقوية الإرادة.. 3 كلمات نبوية لتجنب الفتور بعد رمضان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. جوري بكر تبهر جمهورها في أحدث ظهور

وصفة بسيطة.. طريقة تحضير المارينج بالخطوات

جمبسوت لامع.. كارول سماحة تثير الجدل بصور جديدة

أحمر جريء.. هند صبري تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ