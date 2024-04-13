عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: تقلبات سعرية حادة ونذير الحرب قد يدفع الذهب لمستويات غير مسبوقة

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن ارتفعت الأوقية لأعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل ارتفاع الطلب العالمي، وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.


قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3215 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة عند مستوى 2343 دولارًا، محققة مكسبًا أسبوعيًا قدره 13 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2430 دولارًا.

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم 7 - 4 - 2024 في رمضان


وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3674 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2756 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2144 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25720 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3180 جنيهًا، ولامس مستوى 3300 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3210 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا، ولامست مستوى 2430 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا.


أشار، إمبابي، إلى أن التقلبات الحادة التي تعرضت لها أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ترجع إلى تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، ما دفع الأوقية لأعلى مستوى لها أمس الجمعة، لكن الأخبار عن تدخلات أمريكية، للضغط على إيران لعدم توجيه ضربة عسكرية، لأسرائيل، دفعت الأوقية أيضًا للتراجع مع نهاية التعاملات.


وأضاف، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تأثرت بهذه التقلبات، حيث لامس سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3300 جنيه ثم تراجع لمستوى 3210 جنيهات.


ولفت، إلى استمرار تداعيات هذه الأحداث الجيوساسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب حالة الضبابية التي تسيطر على مصير أسعار الفائدة الأمريكية، سيعزز من قوة الذهب، لحين وضوح الرؤية، وسيدفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة عالميًا ومحليًا.

منصة آي صاغة سعر الذهب الطلب العالمي على الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 Real Estate Finance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم 7 - 4 - 2024 في رمضان

ترشيحاتنا

إكرام الميت.. لماذا رفض خبير آثار إعادة دفن مومياوات الفراعنة؟

دار الإفتاء: مهما أكل الصائم أو شرب ناسيًا لم يفطر وصح صومه

مصرع نجم مازيمبي السابق في حادث أليم

مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

سرقة المتحف المصري الكبير.. قيادات الآثار يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون

قصر باكنجهام: الملك تشارلز أصيب بالصدمة والرعب عقب علمه بحادث سيدني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك قاروص بالخضار مشوي في الفرن| صحي و لذيذ

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة.. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

حدث عالمى مهم بعد 3 سنوات ينتظره محبو الطبيعية والفلك| ما هو

فيديو

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ