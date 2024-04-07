أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 7 - 4 - 2024 في رمضان

عيار 24 بيع 3,634 جنيها شراء 3,657جنيها

عيار 22 بيع 3,331 جنيها شراء 3,352جنيها

عيار 21 بيع 3,180جنيها شراء 3,200جنيها

عيار 18 بيع 2,726جنيها شراء 2,743جنيها

عيار 14 بيع 2,120 جنيها شراء 2,133جنيها

عيار 12 بيع 1,817 جنيها شراء 1,829جنيها

الاونصة بيع 113,026 جنيها شراء 113,737جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,440 جنيها شراء 25,600جنيها

الكيلو بيع 3,634,286 جنيها شراء 3,657,143جنيها

سعر الذهب اليوم 4 - 4 - 2024 في رمضان

عيار 24 بيع 3,520 جنيها شراء 3,543 جنيها



عيار 22 بيع 3,227 جنيها شراء 3,248 جنيها



عيار 21 بيع 3,080 جنيها شراء 3,100 جنيه



عيار 18 بيع 2,640 جنيها شراء 2,657 جنيها



عيار 14 بيع 2,053 جنيها شراء 2,067 جنيها



عيار 12 بيع 1,760 جنيها شراء 1,771 جنيها



الاونصة بيع 109,472 جنيها شراء 110,183 جنيها



الجنيه الذهب بيع 24,640 جنيها شراء 24,800 جنيه



الكيلو بيع 3,520,000 جنيها شراء 3,542,857 جنيها

الذهب

سعر الذهب اليوم 2 - 4 - 2024 في رمضان

عيار 24 بيع 3,497 جنيها شراء 3,531 جنيها



عيار 22 بيع 3,206 جنيها شراء 3,237 جنيها



عيار 21 بيع 3,060 جنيها شراء 3,090 جنيها



عيار 18 بيع 2,623 جنيها شراء 2,649 جنيها



عيار 14 بيع 2,040 جنيها شراء 2,060 جنيها



عيار 12 بيع 1,749 جنيها شراء 1,766 جنيها



الاونصة بيع 108,761 جنيها شراء 109,827 جنيها



الجنيه الذهب بيع 24,480 جنيها شراء 24,720 جنيها



الكيلو بيع 3,497,143 جنيها شراء 3,531,429 جنيها



الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.