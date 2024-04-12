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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

قفزت أسعار الذهب اليوم ثالث أيام العيد ، متأثرة بزيادة سعر الأوقية عالميا بنحو 40 دولارا إذ سجت اليوم 2,375.43 بحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش ، بعد 2,332.70 دولار في بورصة نيويورك أمس.

وزاد سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء تحركا، إذ سجل نحو 3,230 جنيها بعدما تراجع إلى 3160 جنيها، فيما زاد الجنيه الذهب أيضا بنحو 400 جنيه.

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سعر عيار 18 الآن

كما زاد سعر عيار 18، وسجل اليوم 2,751  بعد ان اقترب من 2700 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

اما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فسجل زيادة بنحو 40 جنيها في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي ، وهبوط الدولار.

الذهب

سعر الذهب الآن 

وزاد الجنيه الذهب خلال ساعات، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من نحو 25,840 جنيه اليوم، بعد نحو 25480 جنيه بفارق يقترب من  400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر : 3,691 جنيها للشراء و 3,669 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3,230 جنيهات للشراء و 3,210  جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,769 جنيهًا للشراء و 2,751 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2,153 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 25,840 جنيها للشراء و 25,680 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الراغبون في شراء الأصفر عن سعر مصنعية الذهب، وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

سعر المصنعية قد يبدأ من 80 جنيها بحد ادني لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار.

أسعار الذهب سعر عيار 18 الآن سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الجرام عيار 24 أسعار الذهب مباشر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

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