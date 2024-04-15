عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب: الصوامع جاهزة لاستقبال القمح المحلي اعتبارا من اليوم

صدى البلد

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة جاهزية الصوامع واماكن استلام الأقماح المخصصة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من اليوم  الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري ، حيث قامت وزارة التموين بتجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة .
وأضاف النائب طارق حسانين أن الدولة حريصة على دعم المزارع المصري وتشجيعه على زراعة القمح المحلى والتوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدام القمح في  انتاج الخبز المدعم لتوزيعه على أصحاب البطاقات التموينية 
 
من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ان الحكومة اتخذت العديد  من الإجراءات الاستباقية  من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلى لعام 2024 ، منها زيادة سعر أردب القمح الى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد ،متوقعا توريد كميات تتراوح  من 3.5 مليون الى 3.8 مليون طن  قمح محلى هذا العام  لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها  البلاد على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع،حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى ما يقرب  من 5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية اكثر من  مليون طن أيضا ،كما أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي ، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون الى 270  مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش ، رغم ان التكلفة الفعلة لإنتاج رغيف الخبز تصل الى حوالى 1 جنيه  إلا أن الدولة  بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن .
 
وأضاف عبد الغفار السلامونى أن زيادة سعر القمح المحلى هذا العام  بالإضافة الى توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي  للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

اتحاد الصناعات المصرية استلام القمح المحلي البطاقات التموينية التموين والتجارة الداخلية السعة التخزينية الصناعات المصرية الصوامع والشون القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

نزلت 50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الاثنين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

تنبيه عاجل بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية

ترشيحاتنا

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه

هذا العمل يجعلك بجوار النبي في الجنة.. علي جمعة ينصح به

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الزمالك.. فيديو

السودان يكشف حقيقة التعاون العسكري بين الجيش وإيران

اليوم ..عودة المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة

عدد ليس بالقليل.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القمة الخامسة.. هل يكرر كولر إنجاز مانويل جوزيه بعد 17 عاما؟

ضيق وشفاف.. نادين نسيب نجيم بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا

حفل عيد الفطر.. تامر عاشور يتألق على مسرح شاطىء شيدز بالسعودية

بأقل التكاليف.. طريقة عمل ورقة السجق

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ