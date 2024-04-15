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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو كنيست إسرائيلي: نتنياهو سمع لبايدن وأعطى أمرا بعدم مهاجمة إيران

تالي جوتليب
تالي جوتليب

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي، تالي جوتليب، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم الاثنين، لقرارهما عدم مهاجمة إيران مباشرة بعد الهجوم على إسرائيل مساء السبت، وقالت "أشعر بالخجل، منذ بداية الحرب، الولايات المتحدة  لم تسمح لنا بالفوز".

وأضافت: "أشعر بالخجل، دولة ذات سيادة وهي عدونا تهاجمنا ولأنه لم يمت أحد، فأنا أقف متفرجا ولا أهاجم لأن بايدن قال لي لا تفعل ذلك؟".

وتابعت: منذ بداية هذه الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لنا بالنصر. لقد بدأت بعدم السماح لنا بفرض حصار على غزة، واستمرت من خلال التزامها بجلب الوقود إلى القطاع، واستمر حتى فتح معبر كرم أبو سالم لأنه طلب ذلك، ويستمر طوال الطريق من خلال طلب المساعدات الإنسانية".

وأوضحت أن "العدو في حالة انتصار، لأننا غير قادرين على إخراج كلمة احتلال من أفواهنا لأن بايدن لا يسمح لنا بذلك"، وأضافت: عندما أخبرت نتنياهو بذلك، بدأ الحديث عن نزع سلاح غزة”. ومنذ ذلك الحين لم أسمع ذلك أيضا، وأنا لا أشعر بالفخر الوطني، انظروا إلى أين وصلنا، لقد فقدنا عنصر الردع لدينا تماما لا تهتموا بالولايات المتحدة، فهي تفكر في نفسها فقط".

وأكدت: "لن نهاجم إيران. بمجرد قبول نتنياهو لموقف بايدن في هذا الصدد، سنبكي هنا لأجيال. نتنياهو يحذرنا من إيران منذ سنوات، لقد حصلنا على فرصة ذهبية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وكان علينا أن نفعل ذلك.، كان الجيش مستعدا للهجوم والدفاع معا، ماذا حدث لنا؟، أنظر إلى شعبي بخجل، أقول لكم إن نتنياهو أصدر أمرا بعدم الهجوم. تذكروا ما قلته لن يكون هناك أي هجوم في إيران".

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