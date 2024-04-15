مباراة القمة.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

تترقب جماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي المواجهة المرتقبة بين الأهلي ونظيره الزمالك في إطار الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي هذه المواجهة المهمة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، الموافق 15 أبريل 2024، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة دوري Nile.

تشكيل الزمالك المتوقع :

- حراسة المرمى: محمد عواد

- خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو

- خط الهجوم: سامسون أكينولا