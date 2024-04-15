الجامعة العربية تجدد نداءها للسودانيين لإيثار الوطن وحقن الدماء

أشاد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالجهود الدولية الرامية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في السودان وعلى رأسها المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه، الرامي إلى تعزيز قدرة المجتمعات السودانية والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة على مواجهة الأزمة الإنسانية، وستظل على أتم الاستعداد لتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مخرجات المؤتمر والمبادرات الإنسانية العربية المختلفة لدعم الأوضاع الإنسانية الشعب السوداني.



وقال السفير حسام زكي خلال كلمته في المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم الإثنين، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه نداءً الى الشعب السوداني مع حلول شهر رمضان المعظم، بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، دعا فيه الى حقن الدماء تعظيماً لهذا الشهر وعدم ادخار أي جهد في البحث عن كل ما يقرب من خيارات السلام والحوار وايثار الوطن على ما عداه، واتخاذ خطوة جادة لإسكات المدافع وتضميد الجروح واعادة الأمل في المستقبل مؤكداً على أن جامعة الدول العربية ستظل يدها ممدودة لكل مسعى يرنو نحو استعادة السلام والاستقرار والأمل في السودان ولصالح السودانيين.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية طلب منه اليوم وقد انتهى شهر رمضان المعظم أن يجدد هذا النداء من هنا في باريس تأكيداً على ضرورة اصطفاف المساعي العربية والدولية مع آمال ملايين الشعب السوداني الراغبة في انهاء هذا الصراع الدامي وإنقاذ مستقبل السودان والسودانيين.