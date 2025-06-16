استجابة لمطالب المواطنين.. تركيب مطبات عين القط حديثة أمام مستشفى بنها الجامعي

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عملية تركيب مطبات حديثة من نوع "عين القط" أمام مستشفى بنها الجامعي بشارع فريد ندا بمدينة بنها. في إطار حرص محافظة القليوبية على سلامة المواطنين واستجابة سريعة لشكاوى عديدة، ذلك بالتنسيق بين إدارة مرور بنها والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وأكد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتوزيع وتركيب عدد من هذه المطبات الحديثة في مناطق أخرى بمدينة بنها، خاصة تلك التي تشهد حركة مرورية عالية أو تقاطعات سطحية.

وتهدف هذه المطبات إلى إلزام قائدي السيارات بتخفيف السرعة، مما يعزز السلامة المرورية ويحد من الحوادث للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات على حد سواء.