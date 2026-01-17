معرض وسط الصعيد الزراعي والبيطري يدعم المربين لزيادة الإنتاج.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن معرض وسط الصعيد الزراعي والبيطري يهدف في الأساس إلى دعم المربين وتوفير حلول عملية تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور عبدالرحيم أحمد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، على أن فعاليات المعرض تتضمن تنظيم ندوات علمية وورش عمل إرشادية يقدمها نخبة من كبار المتخصصين والاستشاريين.

وأوضح أن هذه الندوات تهدف إلى نقل أحدث الأبحاث والخبرات التطبيقية إلى المربين والعاملين في القطاع، بما يسهم في تقليل معدلات الأمراض وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج الحيواني.

ونوه بأن اختيار محافظة أسيوط لاستضافة المعرض جاء لكونها عاصمة وسط الصعيد وموقعها الجغرافي المتوسط، ما يسهل مشاركة المربين من مختلف محافظات الصعيد، مؤكدًا على مشاركة مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص في تقديم حلول حديثة ومستدامة لدعم قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني.