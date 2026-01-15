قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة
بكري : تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
مغامرة "سبيد" في أرض الكنانة.. كيف سحر الفراعنة اليوتيوبر الأكثر شهرة في العالم
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج
رسائل نارية من رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين حول دور مصر في منع تهجير الغزاويين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني في زيارة للمتحف المصري الكبير .. صور
تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات
احترس .. هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان | وتحذير خاص بعد سن الخمسين
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الأقصر: طفرة استثمارية في الزراعة والصناعة والتعليم وجامعة جديدة لدعم التنمية بالصعيد

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محمد البدوي

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في ملف الاستثمار، من خلال التوسع في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، وقطاع التعليم، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تطوير المنظومة التعليمية

وأوضح محافظ الأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا»، المذاع عبر قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أن من أبرز ثمار هذه الجهود العمل على إنشاء جامعة جديدة بمحافظة الأقصر، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية ويفتح آفاقًا تعليمية أوسع أمام أبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

دعوات مباشرة للمستثمرين 

وأشار إلى أن زيارة وزير الاستثمار للمحافظة مثلت محطة مهمة في دعم المناخ الاستثماري، حيث جرى توجيه دعوات مباشرة للمستثمرين كلٌّ في مجاله، لعرض الفرص المتاحة وبحث التحديات التي تواجههم، لافتًا إلى أن عددًا من المشكلات التي كانت قائمة مع هيئة الاستثمار تم استعراضها خلال الزيارة، وتم حلها بشكل فوري.

تقديم التسهيلات اللازمة 

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة عززت مصداقية الدولة لدى المستثمرين، وأثبتت أن قانون الاستثمار يُطبق بجدية على أرض الواقع، مع وجود حرص حقيقي على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات.

دعم القطاع السياحي

وأضاف أن هناك جدية واضحة من المستثمرين، موضحًا أن غالبية المشروعات المقترحة تتركز في إقامة منشآت فندقية، بما يدعم القطاع السياحي، ويرفع الطاقة الاستيعابية للمحافظة، ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء الأقصر.

زيارة الغرف الاستثمارية

كما كشف محافظ الأقصر عن زيارة الغرف الاستثمارية للمحافظة، في إطار تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها الأقصر في مختلف المجالات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الأقصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والتكامل بين أجهزة الدولة والمستثمرين، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في صعيد مصر.

الأقصر الغرف الاستثمارية القطاع السياحي الزراعة الصناعة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراج والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

من كنوز الإمام الأشعري: الأزهر يطرح "الإبانة" لزوَّار معرض الكتاب

من كنوز الإمام الأشعري : الأزهر يطرح الإبانة لزوَّار معرض الكتاب

وزير الأوقاف يشهد احتفال الوزارة بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

وزير الأوقاف يشهد احتفال الوزارة بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد