محافظ الأقصر: طفرة استثمارية في الزراعة والصناعة والتعليم وجامعة جديدة لدعم التنمية بالصعيد

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في ملف الاستثمار، من خلال التوسع في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، وقطاع التعليم، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تطوير المنظومة التعليمية

وأوضح محافظ الأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا»، المذاع عبر قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أن من أبرز ثمار هذه الجهود العمل على إنشاء جامعة جديدة بمحافظة الأقصر، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية ويفتح آفاقًا تعليمية أوسع أمام أبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

دعوات مباشرة للمستثمرين

وأشار إلى أن زيارة وزير الاستثمار للمحافظة مثلت محطة مهمة في دعم المناخ الاستثماري، حيث جرى توجيه دعوات مباشرة للمستثمرين كلٌّ في مجاله، لعرض الفرص المتاحة وبحث التحديات التي تواجههم، لافتًا إلى أن عددًا من المشكلات التي كانت قائمة مع هيئة الاستثمار تم استعراضها خلال الزيارة، وتم حلها بشكل فوري.

تقديم التسهيلات اللازمة

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة عززت مصداقية الدولة لدى المستثمرين، وأثبتت أن قانون الاستثمار يُطبق بجدية على أرض الواقع، مع وجود حرص حقيقي على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات.

دعم القطاع السياحي

وأضاف أن هناك جدية واضحة من المستثمرين، موضحًا أن غالبية المشروعات المقترحة تتركز في إقامة منشآت فندقية، بما يدعم القطاع السياحي، ويرفع الطاقة الاستيعابية للمحافظة، ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء الأقصر.

زيارة الغرف الاستثمارية

كما كشف محافظ الأقصر عن زيارة الغرف الاستثمارية للمحافظة، في إطار تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها الأقصر في مختلف المجالات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الأقصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والتكامل بين أجهزة الدولة والمستثمرين، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في صعيد مصر.