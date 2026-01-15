محافظ الأقصر: زيارة رئيس الوزراء للصعيد مهمة وشهدت تفقد مشروعات خدمية وصحية بالمحافظة

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظات الصعيد تُعد زيارة بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر حظيت باهتمام خاص خلال الزيارة، التي شملت تفقد عدد كبير من المشروعات الخدمية والصحية الجاري تنفيذها.

معدلات الإنجاز على أرض الواقع

وقال محافظ الأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا»، المذاع عبر قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، إن الزيارة جاءت في إطار متابعة الدولة لمعدلات الإنجاز على أرض الواقع، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تلبية احتياجات المواطنين

وأضاف أن محافظة الأقصر شهدت الانتهاء من 670 مشروعًا بمركز إسنا، مؤكدًا أن جميع هذه المشروعات أصبحت في الخدمة الفعلية، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية والخدمات الأساسية.

تنفيذ عدد من المشروعات

وأوضح محافظ الأقصر أن العمل يجري بالتوازي في باقي مراكز ومدن المحافظة، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

خطط التنمية المستدامة

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية والحكومة تسهم بشكل مباشر في دفع معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن محافظة الأقصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم خطط التنمية المستدامة.