التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلم مسابقة شغل وظائف بالتعليم العالي



قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد والتي أقيمت في الفترة من يوم 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024 .



ويمكن للمتظلمين الاستعلام عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .



كما أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل للمتقدمين من ١٥ محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .



