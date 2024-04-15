تعرف على إيرادات فيلم شقو فى السينمات أمس

لازال يحصد فيلم شقو لـ عمرو يوسف وتايسون الكثير من الإيرادات ضمن منافسة أفلام عيد الفطر والتى بدأت يوم الثلاثاء الماضي.



وحقق الفيلم أمس 4,315,908 جنيه ليقترب بهذا الرقم حاجز الـ40 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات.





إيرادات فيلم شقو

وحصد فيلم شقو منذ طرحه بالسينمات في وقفة عيد الفطر 34 مليونًا و978 ألفًا و874 جنيهًا .

أحداث فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم شقو

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.