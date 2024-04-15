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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن مسؤوليته عن انفجار أدى لإصابة 4 إسرائيليين

حزب الله يعلن مسؤوليته
حزب الله يعلن مسؤوليته عن انفجار أدى لإصابة 4 إسرائيليين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قوة تابعة للواء جولاني الإسرائيلي بعدد من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل الحدودية.

كما أعلن حزب الله مسؤوليته عن انفجار أدى إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية بين عشية وضحاها.

وفي بيان، قال حزب الله إنه وضع العديد من الأجهزة المتفجرة على الحدود داخل الأراضي اللبنانية، في منطقة على الجانب الآخر من مجتمع أداميت في شمال إسرائيل.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل قليل، إن أربعة جنود أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، نتيجة لانفجار أثناء النشاط التشغيلي على الحدود اللبنانية.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بإطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي شمال إسرائيل بسبب مخاوف من اختراق طائرة بدون طيار معادية من لبنان.

وتقول قيادة الجبهة الداخلية إن الحادث قد انتهى، دون تقديم تفاصيل.

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