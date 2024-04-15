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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بـ30 مليار جنيه خلال 2022-2023

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة من خلال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2022-2023، لتشمل، مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي 9 مليار و26 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحى القرى ومجابهة الأمطار، بجانب المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تقدر بنحو بـ 28.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 40 محطات لمياه الشرب، وشبكات مياه شرب فى 711 قرية، و56 بئراً ارتوازيا، ومد وتدعيم شبكات صرف صحى فى 119 قرية، بخلاف الوصلات المنزلية.


وأشار إلى تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الدولى فى محافظات (كفر الشيخ – الدقهلية –الغربية – الفيوم – الشرقية – البحيرة – المنوفية – دمياط – أسيوط – سوهاج – قنا – المنيا – الأقصر- اسوان) بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 1.4 مليار يورو، ونحو 1.22 مليار دولار، بالإضافة إلى 9.37 مليون فرانك سويسرى، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 27 مشروع فى مجالات التعاون الدولى  بالعام المالى 2022-2023.

2 مليار دولار أعمال الاحلال والتجديد الخطة الاستثمارية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شبكات صرف صحي

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