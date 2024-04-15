دفن جثمان طالب لقى مصرعه غرقا بمنشأة القناطر

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان طالب لقى مصرعه غرقا في مياه الرياح الناصري بمنطقة منشأة القناطر، بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وتبين من تقرير الصفة التشريحية أن الطالب توفى جراء أسفكسيا الغرق نتيجة عدم إجادته السباحة حيث نزل إلى المياه للاستحمام التي جرفته ولقى مصرعه في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بمصرع طالب في مياه الرياح الناصري بمنشأة القناطر وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ.

وتمكنت أجهزة الإنقاذ النهري في الجيزة من انتشال الجثمان وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.