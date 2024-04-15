إصابة 4 أطفال في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 4 أطفال في حادث انقلاب «توك توك»، اليوم الإثنين، بقرية الأنصاري بمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» بقرية الأنصاري بمركز اهناسيا غرب المحافظة، ما أدى إلى إصابة 4 أطفال، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم حسن رجب حسن 13 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وهايدي وهبه عيد 14 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد طارق صابر 11 سنة، مصاباً بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وبسنت جمال صابر 13 سنة

مصابة بكدمه شديدة بالجانب الأيمن.

تم نقلهم المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.