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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تُدين تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين في الضفة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أدانت الجامعة العربية الحملة المسعورة التي يواصل المستوطنون المتطرفون المُسلحون شنها على مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث يقومون بهجمات يقع معظمها تحت بصر وحماية السُلطات الإسرائيلية التي تشجع هذه العمليات المشينة، مرسخةً بهذا حالة عامة من الإفلات من العقاب والاجتراء المستمر على أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم. 

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يومياً في غزة لا يجب أن تُغطي على ما تشهده الضفة من صعود واضح في وتيرة وخطورة جرائم العنف وإحراق المنازل والأراضي الزراعية واتلاف الممتلكات، التي يرتكبها المستوطنون المسلحون كل يوم، عارفين بأن حكومة الاحتلال هي في الواقع حكومة مستوطنين تُغطي على جرائمهم ولا تُحاسب على الفظائع التي يرتكبونها.

وأضاف رشدي أن فرض عقوبات من بعض الدول على عدد من المستوطنين يُمثل خطوة صغير متأخرة وغير كافية لردع الظاهرة المتصاعدة وتوفير الحماية للفلسطينيين المدنيين من الضفة، مُشدداً على ضرورة تحرك مجلس الأمن لإنهاء هذا الوضع المخزي ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب في الضفة، وتدفيع هؤلاء المستوطنين الموتورين ثمن جرائمهم المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني.
 

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