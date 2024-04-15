مجنون.. فؤاد عبدالواحد يطرح أحدث كليباته من ألحان طلال وإخراج بسام الترك

تعاون جديد يجمع الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد مع الموسيقار الدكتور طلال، من خلال أغنية وفيديو كليب "مجنون" الذي طرحها خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال فيديو كليب من إخراج بسام الترك، وكلمات الشاعر علي مساعد وتوزيع سيروس، وإشراف عام من خالد أبو منذر.

كليب فؤاد عبدالواحد

حملت أغنية فؤاد عبدالواحد، كلمات مميزة ولحناً جديداً أبدع في تلحينها الموسيقار "طلال" الذي يجدد نجاحه مع فؤاد بعد مجموعة من الأعمال الغنائية، والتي صورها في تركيا على مدار يومين ضمن أجواء مناسبة جميلة فيها الفرح والإبداع بين أجواء البحر والشمس والحياة الطبيعية، والذي يقول في كلماتها:

يا انت مجنون او ناوي تجنني

انا حبيبك ياخي خاف من ربك

ال تسمع الناس واللي انقال صدقني

ال يروح بالك بعيد ويحترق قلبك

وقد عرضت أغنية "مجنون" عبر قناة روتانا في موقع "اليوتيوب"، وباتت متوفرة عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض وبث الأغنيات الصوتية والمصورة.

حفل مهرجان دار الزين

ومن جانب الحفلات، أحيا فؤاد عبدالواحد حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الفطر المبارك ضمن فعاليات مهرجان دار الزين 2024 في مدينة العين بالإمارات، تميز بالتفاعل الجماهيري الذي أعرب فؤاد خلال الحفل عن اشتياقه لجمهور مدينة العين، ليتنقل بين مجموعة من أغنياته التي قام الجمهور بأدائها معه من أول الحفل الى نهايته، و برفقة فرقته الموسيقية، وقد شاركه بالحفل الفنانة اللبنانية يارا، ومن تنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع Spotlight Live Entertainment.

وينشغل فؤاد عبدالواحد خلال هذه الفترة بإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بعد الإمارات، بين السعودية في مدينتي جدة والرياض وبين دولة الكويت، منها الحفلات الجماهيرية ومنها حفلات المناسبات المفرحة للجمهور.