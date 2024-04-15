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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي قرار كولر في هجوم الأهلي في مباراة القمة الليلة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وكتب أحمد حسن :"كولر يستقر على وسام أبوعلي لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك الليلة".
 

موعد مباراة الاهلي والزمالك

يتواجه قطبي الكرة المصرية، اليوم الاثنين، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمةوالتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي على أرض استاد القاهرة الدولى.


 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك القادمة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والزمالك في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، 
تردد قناة أون تايم سبورت
القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

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