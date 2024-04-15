تصل لـ ألف دولار.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة دبي الإماراتية، يوم 23 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الموسم الصيفي.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر، في دبي 23 مايو، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر موقع مسرح الحفل.

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في الفئات السعرية التالية: (49.59 دولار أمريكي، 77.93 دولار أمريكي، 155.86 دولار أمريكي، 276.29 دولار أمريكي، 410.90 دولار أمريكي، 708.45 دولار أمريكي، 991.83 دولار أمريكي).

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

وكشف الفنان كاظم الساهر تفاصيل تسجيل أحدث أغانيه Holdyourfire والتى طرحها مؤخرا تضامنا مع أهالى غزة باللغة الانجليزية .

وقال كاظم الساهر فى حواره أجره مع تلفزيون العربية من إسبانيا إنه كان حريصا على تقديم عمل فني للجمهور الغربي، لذلك قدم الأغنية باللغة الانجليزية.

وأشار كاظم خلال لقائه إلى أنه فى البداية قام بكتابة الأغنية ثم قام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.

وتابع كاظم الساهر أنه فى بداية التحضير للأغنية كان لا يجيد غنائها بالانجليزي بالشكل المطلوب لذلك قام بتسجيلها أربع مرات داخل الاستديو ولم يقتنع بأدائه فاضطر للسفر إلى أمريكا وقام بالاستعانة بمطربين من الأوبرا هناك لكي يساعدوه على غنائها بالشكل المطلوب.

وأضاف الساهر أنه كان عندما يقوم بتسجيل الأغنية كان يستشير احفاده لكونهم بأمريكا وعلى دراية كاملة باللغة الانجليزية وبالفعل قاموا قاموا بسماع جميع السنخ التى قمت بتسجيلها إلى أن أعجبتهم وقررنا طرحها فى الأسواق.