عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تصل لـ ألف دولار.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي

حفل كاظم الساهر
حفل كاظم الساهر

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة دبي الإماراتية، يوم 23 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الموسم الصيفي. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر، في دبي 23 مايو، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر موقع مسرح الحفل. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في الفئات السعرية التالية: (49.59 دولار أمريكي، 77.93 دولار أمريكي، 155.86 دولار أمريكي، 276.29 دولار أمريكي، 410.90 دولار أمريكي، 708.45 دولار أمريكي، 991.83 دولار أمريكي). 

 

أحدث أغاني كاظم الساهر 

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

وكشف الفنان كاظم الساهر تفاصيل تسجيل أحدث أغانيه Holdyourfire والتى طرحها مؤخرا تضامنا مع أهالى غزة باللغة الانجليزية .

وقال كاظم الساهر فى حواره أجره مع تلفزيون العربية من إسبانيا إنه كان حريصا على تقديم عمل فني للجمهور الغربي، لذلك قدم الأغنية باللغة الانجليزية.

وأشار كاظم خلال لقائه إلى أنه فى البداية قام بكتابة الأغنية ثم قام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.

وتابع كاظم الساهر أنه فى بداية التحضير للأغنية كان لا يجيد غنائها بالانجليزي بالشكل المطلوب لذلك قام بتسجيلها أربع مرات داخل الاستديو ولم يقتنع بأدائه فاضطر للسفر إلى أمريكا وقام بالاستعانة بمطربين من الأوبرا هناك لكي يساعدوه على غنائها بالشكل المطلوب.

وأضاف الساهر أنه كان عندما يقوم بتسجيل الأغنية كان يستشير احفاده لكونهم بأمريكا وعلى دراية كاملة باللغة الانجليزية وبالفعل قاموا قاموا بسماع جميع السنخ التى قمت بتسجيلها إلى أن أعجبتهم وقررنا طرحها فى الأسواق.

كاظم الساهر أغانى كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر دبي الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

مفاجأة بشأن شركة أوبر.. محامي المتهم بواقعة حبيبة الشماع يكشف التطورات|فيديو

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

مجنون.. فؤاد عبدالواحد يطرح أحدث كليباته من ألحان طلال وإخراج بسام الترك

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

استقبال بالورود.. مي فاروق تصل إلى جدة استعدادا لحفل العيد

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

الاستعدادات الأخيرة لحفل رابح صقر بالدمام

إيرادات السينما.. شقو يحافظ على الصدارة وفاصل من اللحظات اللذيذة يلاحقه

ثابت.. محمد رمضان يشعل حفل العيد في الجونة بأغانيه

على مودك.. ماجد المهندس يشعل حفل العيد في جدة

ترشيحاتنا

ماكرون يقترح "هدنة أولمبية" في غزة وأوكرانيا

فنانة مغربية متهمة بقـ ـتل زوجها وسرقه أمواله.. تفاصيل

ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي.. العلماء: من الأولياء الصالحين وجدد في الدين بأسلوبه المتميز

يقتصر على إزالة التعديات.. النقل توضح قرار تفويض رئيس هيئة الكباري والطرق ببعض صلاحيات الوزير

كولر يقترب من تحقيق رقم مانويل جوزيه القياسي مع الأهلي أمام الزمالك

بحكم التاريخ وعمق الجغرافيا.. مصر حاضرة لحل أزمة السودان الجريح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

بـ 10 جنيهات فقط .. طريقة عمل المايونيز

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

اﻟﻤﺰﻳﺪ