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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التموين: فتح جميع نقاط استلام وتوريد القمح بالمحافظات اليوم

صدى البلد

تبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج  عام ٢٠٢٤ من الموردين والمزارعين، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤، طبقا للقرار الوزاري المنظم لاستلام القمح المحلي هذا العام. 

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الى انه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

واضاف  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال ٤٨ ساعه من التوريد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام  أحمد كمال الى انه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، و تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد.

وأضاف أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، واكد ان القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان الى اخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الاعلاف.

وأشارإلى أن نقاط الاستلام تفتح ابوابها امام الموردين والمزارعين من الصباح الباكر حتي اخر مورد امام نقطه الاستلام.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية قد وجه في بدايات هذا الشهر بفتح بعض النقاط التسويقيه في بعض المواقع لاستقبال القمح المحلي المورد في عدد ٤ محافظات هي جنوب سيناء والفيوم وتوشكي بأسوان وشرق العوينات بالوادي الجديد.
 

استلام القمح استلام القمح المحلي الأعلاف الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية

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