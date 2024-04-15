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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في انتظار الأهلي.. الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر الأفريقي لليد

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي المقام حاليا في مدينة وهران الجزائرية، بعد فوزه على جي أس كي الكونغولي، 41 - 29، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

قدم لاعبو الزمالك، أداءاً جيداً خلال أحداث المباراة، واستطاع الفريق أن ينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة21 - 13، قبل أن يواصل أبناء ميت عقبة تفوقهم في الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة41 - 29.

وتُوج هشام السبكي حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه في اللقاء، ومساهمته في تأهل "كوماندوز اليد" لنهائي البطولة.

ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" مع الفائز من مواجهة الأهلي وبي إم سي الكونغولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غداً الثلاثاء، في نهائي البطولة.

ويسعى "يد الزمالك" إلى التتويج بلقب السوبر الإفريفي للمرة الثامنة في تاريخه، والتأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح  مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.

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