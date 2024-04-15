سلسال الد.م لم يتوقف| الحصاد المر من صراع السودان يبلغ عامه الأول.. تعرف على نتائج المعارك

تمر هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لأحد أكثر الصراعات وحشية في العالم، ولكن مع سيطرة الحرب في غزة وغيرها من الأحداث على الأخبار، فإن الأزمة الإنسانية في السودان لا تحظى بالتغطية الكافية، ومنذ تجدد القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة في 15 أبريل 2023، فر أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم، وقُتل أكثر من 14 ألف شخص، وفقًا لتقديرات الجهات المراقبة للنزاع.

ومع ذلك، قد يكون عدد القتلى الفعلي أعلى من ذلك بكثير، حيث لا يزال دخول المراقبين إلى البلاد شبه مستحيل، كما أن مشاكل الوصول، بسبب القتال المستمر وكذلك البيروقراطية الثقيلة المتعلقة بتخليص قوافل المساعدات، تؤدي أيضاً إلى تفاقم أزمة الجوع، ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، وفقاً للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ويواجه ما يقرب من 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد مستويات حادة من الجوع، ويقول إيدي رو، مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إن موسم العجاف القادم في مايو، قد يؤدي إلى "مستويات غير مسبوقة من المجاعة".

جرائم موازية ضد المجموعات العرقية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فإنه بالتوازي مع الحرب المباشرة بين طرفي النزاع في السودان، فهناك حملة عنف ممنهجة ووحشية، بما في ذلك الاغتصاب، والتي تشنها قوات الدعم السريع ذات الأغلبية العربية ضد المجموعات العرقية الأخرى في منطقة دارفور بغرب السودان؛ وهي القوى الأجنبية التي تستخدم الدولة الإفريقية – بمواردها النفطية والذهبية الثمينة – كإطار للحروب بالوكالة؛ والمجتمع الدولي منشغل بصراعات أخرى.

ويقول الدكتور كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، والذي سافر مؤخراً إلى البلاد وإلى مخيمات اللاجئين المكتظة في تشاد المجاورة: "يعد السودان إحدى أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ عقود".

تحالفوا ضد البشير ثم تحولوا إلى فصائل متحاربة

وفي السابق، كانت الفصائل المتحاربة في السودان حلفاء اتحدوا بعد ثورة شعبية ضخمة في عام 2019 للإطاحة بالديكتاتور السوداني عمر البشير، وقد وعدوا بالانتقال إلى الديمقراطية – لكنهم بدلاً من ذلك أطاحوا بالحكومة المدنية الانتقالية في البلاد في انقلاب ثانٍ في عام 2021، ولكن الحلفاء السابقين اختلفوا بعد ذلك حول الخطط الخاصة بمرحلة انتقالية جديدة ودمج جماعة قوات الدعم السريع المتمردة في الجيش النظامي.

ومنذ 15 أبريل 2023، انخرط الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في صراع على السلطة حول من سيتولى إدارة الدولة الغنية بالموارد والتي تقع على الساحل الجنوبي من البلاد، والتي تعد مفترق الطرق الحيوي بين شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.

هذا ما وصل إليه الصراع بعد عام

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فعلى الرغم من أن الحرب لا تظهر أي علامات على التراجع، مع فشل الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك في مارس، إلا أن الجيش السوداني حقق مؤخراً مكاسب مهمة، حيث استعاد الأراضي في العاصمة الخرطوم الشهر الماضي، ولكن وجود الجماعات الأجنبية أضاف بعدا آخر للحرب، وتدعم كل من المملكة العربية السعودية ومصر وإيران الجيش السوداني، بينما تتهم الإمارات العربية المتحدة بدعم زعيم المتمردين حميدتي – وهو ما تنفيه الإمارات.

وفي الوقت نفسه، كان لروسيا وجود في السودان منذ فترة طويلة، ويتحالف مرتزقة فاغنر الذين أعيدت تسميتهم مع قوات الدعم السريع واتهمتهم واشنطن وآخرون بتسليح الميليشيا مقابل الذهب السوداني المهرب، ويقول الخبراء إن بعض هذه الثروات تُستخدم لتمويل حرب موسكو في أوكرانيا، فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال وسي إن إن وغيرها من وسائل الإعلام الدولية أن المقاتلين الأوكرانيين يعملون الآن على الأرض في السودان، باستخدام طائرات بدون طيار وتكنولوجيا الرؤية الليلية لمساعدة الجيش السوداني.

وبالنسبة لروسيا، فإن وجود أفراد الفيلق الأفريقي [المعروف سابقًا باسم فاغنر] لا يوفر مستوى من النفوذ الإقليمي فحسب، بل شمل، وفقًا لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، السيطرة على مناجم الذهب المختلفة وتقاسم عائداتها"، وقال دارين أوليفييه، مدير شركة African Defense Review، وهي مؤسسة استشارية لأبحاث الصراع: "إذا هزمت قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية، فمن المحتمل أن يتمكن الفيلق الأفريقي من استخراج ثروة أكبر وبناء قوة القوة".

دارفور من قبل

وإذا كان الصراع في السودان يبدو وكأنه حدث من قبل، فذلك لأنه في بعض النواحي يعيد التاريخ نفسه، فقد عانت دارفور من الحرب قبل 20 عاماً، عندما اتُهم نظام البشير وميليشيا الجنجويد العربية سيئة السمعة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، وقد انبثقت قوات الدعم السريع من فلول الجنجويد، وحذرت الأمم المتحدة من وجود خطر تكرار الإبادة الجماعية، ويقول إريك ريفز، الباحث الأمريكي الذي أجرى أبحاثًا في السودان، إن الدولة الإفريقية الآن على وشك أن تصبح دولة فاشلة، فلا يوجد شيء مثل الوجود الإنساني الذي كان موجوداً في السنوات الأولى للإبادة الجماعية"، ومن الصعب قياس ما إذا كان الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه في عام 2003.

ويضيف: "لقد فقدنا إلى حد ما الاتصال بما يجري في دارفور الآن، وهناك خوف هائل، وهناك الكثير من حالات الاغتصاب، ولكن سيكون من الصعب للغاية قياسها"، وتحدثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد هذا الأسبوع عن الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع على النساء والفتيات، حيث تم استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب، وأضافت: "لقد تم اختطاف فتيات من الشوارع أثناء توجههن إلى المدرسة في الخرطوم، وتم تقييد أيديهن في مؤخرة الشاحنات ونقلهن إلى دارفور".