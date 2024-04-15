فيفا يعلن تعيين حكم إيطالي لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مسئولية إدارة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الأربعاء المقبل، للحكم الإيطالي دانيلي أورساتو.

ويضم طاقم مساعدة أورساتو في التحكيم زميليه تشيرو كاربوني وأليساندرو جيالاتيني، بينما سيكون ماوريتسيو مارياني حكمًا رابعًا، وستتولى ماسيميليانو إيراتي وباولو فاليري إدارة حكم الفيديو المساعد (الفار).

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يقود فيها الحكم الإيطالي أورساتو مباراة بين الفريقين، ورغم أنه كان حكمًا رابعًا في مباراة الذهاب بين الفريقين الإنجليزي والإسباني في نصف نهائي البطولة الأوروبية الموسم الماضي، إلا أنها انتهت بالتعادل 1-1.

وفي المباراة الأخرى المقررة يوم الأربعاء، سيتولى الحكم الهولندي داني ماكيلي إدارة مباراة بايرن ميونخ وآرسنال.