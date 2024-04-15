ثورة في الطيران العالمي.. مفاجأة المطار العربي تذهل المراقبين وقفزة غير مسبوقة لمطار طوكيو| المركز الأول تحت السيطرة منذ عقدين

تنقل المسافرون حول العالم مرة أخرى بشكل كبير، مما يعزز تصنيفات عدد قليل من مراكز الطيران الدولية في قائمة أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، ولا يوجد أي تغيير في أعلى القائمة، فالمطار رقم 1 من حيث حجم الركاب في عام 2023، كان مطار هارتسفيلد- جاكسون الدولي في أتلانتا، وقد احتل هذا المنصب كل عام - باستثناء عام 2020 الذي شهد الجائحة - لأكثر من عقدين من الزمن.

ولكن للمرة الأولى، تحصل دبي على المركز الثاني، بحسب التصنيف الأولي الذي أصدره مجلس المطارات الدولي لعام 2023، والذي صدر اليوم الاثنين، وقال لويس فيليبي دي: "خدمت دبي حوالي 87 مليون مسافر في عام 2023، وهذا يمثل زيادة سنوية بنسبة 31٪، وهذا أعلى بنسبة 1٪ من عام 2019، وقد ربطوا 262 وجهة في 104 دول بـ 102 ناقلة دولية"، وأوليفيرا هو المدير العام لـ ACI World.

نمو كبير للمطار العربي وتطور بحركة الطيران حول العالم

وبحسب تقرير شبكة CNN الأمريكية، فقد تمثل قفزة المطار العربي من المركز الخامس في عام 2022 منطقة نمو كبيرة في مجال الطيران، حيث من المتوقع أن يصل توسع الصناعة في الاقتصادات الناشئة والنامية في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ إلى أكثر من ضعف معدل الاقتصادات المتقدمة في العقود القادمة، ولكن أتلانتا ليس لديها الكثير مما يدعو للقلق في الوقت الحالي، ولكن مع 104.7 مليون مسافر في عام 2023، فإن دبي لم تقترب من تحقيق هدفها بعد.

ولا يزال هذا الرقم أقل بحوالي 5٪ من إجمالي الركاب في ATL قبل الوباء لعام 2019، لكن دي أوليفيرا قال إن ACI يتوقع أن تخدم أتلانتا حوالي 110 مليون مسافر في عام 2024 – مما يعيد المطار إلى مستويات الركاب لعام 2019، وعلى الصعيد العالمي، نمت حركة الركاب في عام 2023 بنسبة 27% مقارنة بعام 2022 لتصل إلى ما يقرب من 94% من نتائج عام 2019، مع انتعاش السفر المحلي بسرعة أكبر من الوباء - حيث ينمو بنسبة 20% من عام 2022 ليصل إلى ما يقرب من 97% من مستويات عام 2019، وأكبر سوق محلي في العالم، الولايات المتحدة، لديها أربعة مطارات أخرى – جميعها ذات حصص كبيرة من الركاب المحليين – في المراكز العشرة الأولى في عام 2023، وهم : دالاس/فورت وورث (رقم 3)، دنفر (رقم 6)، لوس أنجلوس (رقم 6). 8) وشيكاغو أوهير (رقم 9).

السفر الدولي يقود التعافي

ولكن في عام 2023، كانت السوق الدولية هي التي قادت التعافي، حيث نمت بنحو 37% لتصل إلى نحو 90% من أرقام عام 2019، وعلى الرغم من أن دبي هي المطار رقم 2 من حيث إجمالي حركة المرور، إلا أنها رقم 1 في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تطورت لتصبح وجهة في حد ذاتها، فيما قفز مطار هيثرو في لندن، وهو لاعب دولي قوي آخر، من المركز الثامن في عام 2022 إلى المركز الرابع في العام الماضي، ولكن طوكيو هانيدا في اليابان هي التي حققت أكبر قفزة - من المركز 16 إلى المركز الخامس، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إعادة فتح اليابان، وقال دي أوليفيرا إنه مؤشر مرحب به أن أعداد الركاب في آسيا تعود إلى المسار الصحيح.

واستقر مطار إسطنبول في المركز السابع، وتراجع مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي درجة واحدة من المركز التاسع في عام 2022 إلى المركز العاشر في العام الماضي، وتشكل الهند، التي تتمتع بتعداد سكاني هائل وشبكة طيران متصلة بشكل متزايد، مثالاً للنمو في "القدرة الشعرية" لهذه الصناعة في أجزاء مختلفة من العالم، والحركة تنمو بسرعة في الهند، حيث اشترت شركتا طيران الهند وإنديجو مئات الطائرات واستثمرت الحكومة في أكثر من 140 مطارًا في البلاد، ويقترب إجمالي عدد الركاب العالمي لعام 2023 من 8.5 مليار مسافر، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن المجلس الدولي للمطارات.

أكثر 10 مطارات ازدحاما في العالم بحركة الركاب عام 2023

1. هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا ، جورجيا (ATL): 104.7 مليون مسافر؛ بزيادة 11.7% عن عام 2022

2. دبي ، الإمارات العربية المتحدة: 87 مليون مسافر؛ بزيادة 31.7% عن عام 2022

3. دالاس/فورت وورث ، تكساس (DFW): 81.8 مليون مسافر؛ بزيادة 11.4% عن عام 2022

4. مطار هيثرو في لندن ، المملكة المتحدة (LHR): 79.2 مليون مسافر؛ بزيادة 28.5% عن عام 2022

5. طوكيو هانيدا ، اليابان (HND): 78.7 مليون مسافر؛ بزيادة 55.1% عن عام 2022

6. دنفر ، كولورادو (DEN): 77.8 مليون مسافر؛ بزيادة 12.3% عن عام 2022

7. إسطنبول ، تركيا (IST): 76 مليون مسافر؛ بزيادة 18.3% عن عام 2022

8. لوس أنجلوس ، كاليفورنيا (LAX): 75.1 مليون مسافر؛ بزيادة 13.8% عن عام 2022

9. شيكاغو أوهير ، إلينوي (ORD): 73.9 مليون مسافر؛ بزيادة 8.1% عن عام 2022

10. دلهي ، الهند (DEL): 72.2 مليون مسافر؛ بزيادة 21.4% عن عام 2022