عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ثورة في الطيران العالمي.. مفاجأة المطار العربي تذهل المراقبين وقفزة غير مسبوقة لمطار طوكيو| المركز الأول تحت السيطرة منذ عقدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنقل المسافرون حول العالم مرة أخرى بشكل كبير، مما يعزز تصنيفات عدد قليل من مراكز الطيران الدولية في قائمة أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، ولا يوجد أي تغيير في أعلى القائمة، فالمطار رقم 1 من حيث حجم الركاب في عام 2023، كان مطار هارتسفيلد- جاكسون الدولي في أتلانتا، وقد احتل هذا المنصب كل عام - باستثناء عام 2020 الذي شهد الجائحة - لأكثر من عقدين من الزمن.

ولكن للمرة الأولى، تحصل دبي على المركز الثاني، بحسب التصنيف الأولي الذي أصدره مجلس المطارات الدولي لعام 2023، والذي صدر اليوم الاثنين، وقال لويس فيليبي دي: "خدمت دبي حوالي 87 مليون مسافر في عام 2023، وهذا يمثل زيادة سنوية بنسبة 31٪، وهذا أعلى بنسبة 1٪ من عام 2019، وقد ربطوا 262 وجهة في 104 دول بـ 102 ناقلة دولية"، وأوليفيرا هو المدير العام لـ ACI World.

 

 

نمو كبير للمطار العربي وتطور بحركة الطيران حول العالم 

 

 

 

وبحسب تقرير شبكة CNN الأمريكية، فقد تمثل قفزة المطار العربي من المركز الخامس في عام 2022 منطقة نمو كبيرة في مجال الطيران، حيث من المتوقع أن يصل توسع الصناعة في الاقتصادات الناشئة والنامية في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ إلى أكثر من ضعف معدل الاقتصادات المتقدمة في العقود القادمة، ولكن أتلانتا ليس لديها الكثير مما يدعو للقلق في الوقت الحالي، ولكن مع 104.7 مليون مسافر في عام 2023، فإن دبي لم تقترب من تحقيق هدفها بعد.

ولا يزال هذا الرقم أقل بحوالي 5٪ من إجمالي الركاب في ATL قبل الوباء لعام 2019، لكن دي أوليفيرا قال إن ACI يتوقع أن تخدم أتلانتا حوالي 110 مليون مسافر في عام 2024 – مما يعيد المطار إلى مستويات الركاب لعام 2019، وعلى الصعيد العالمي، نمت حركة الركاب في عام 2023 بنسبة 27% مقارنة بعام 2022 لتصل إلى ما يقرب من 94% من نتائج عام 2019، مع انتعاش السفر المحلي بسرعة أكبر من الوباء - حيث ينمو بنسبة 20% من عام 2022 ليصل إلى ما يقرب من 97% من مستويات عام 2019، وأكبر سوق محلي في العالم، الولايات المتحدة، لديها أربعة مطارات أخرى – جميعها ذات حصص كبيرة من الركاب المحليين – في المراكز العشرة الأولى في عام 2023، وهم : دالاس/فورت وورث (رقم 3)، دنفر (رقم 6)، لوس أنجلوس (رقم 6). 8) وشيكاغو أوهير (رقم 9).

 

 

السفر الدولي يقود التعافي

 

 

ولكن في عام 2023، كانت السوق الدولية هي التي قادت التعافي، حيث نمت بنحو 37% لتصل إلى نحو 90% من أرقام عام 2019، وعلى الرغم من أن دبي هي المطار رقم 2 من حيث إجمالي حركة المرور، إلا أنها رقم 1 في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تطورت لتصبح وجهة في حد ذاتها، فيما قفز مطار هيثرو في لندن، وهو لاعب دولي قوي آخر، من المركز الثامن في عام 2022 إلى المركز الرابع في العام الماضي، ولكن طوكيو هانيدا في اليابان هي التي حققت أكبر قفزة - من المركز 16 إلى المركز الخامس، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إعادة فتح اليابان، وقال دي أوليفيرا إنه مؤشر مرحب به أن أعداد الركاب في آسيا تعود إلى المسار الصحيح.

واستقر مطار إسطنبول في المركز السابع، وتراجع مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي درجة واحدة من المركز التاسع في عام 2022 إلى المركز العاشر في العام الماضي، وتشكل الهند، التي تتمتع بتعداد سكاني هائل وشبكة طيران متصلة بشكل متزايد، مثالاً للنمو في "القدرة الشعرية" لهذه الصناعة في أجزاء مختلفة من العالم، والحركة تنمو بسرعة في الهند، حيث اشترت شركتا طيران الهند وإنديجو مئات الطائرات واستثمرت الحكومة في أكثر من 140 مطارًا في البلاد، ويقترب إجمالي عدد الركاب العالمي لعام 2023 من 8.5 مليار مسافر، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن المجلس الدولي للمطارات.

 

 

أكثر 10 مطارات ازدحاما في العالم بحركة الركاب عام 2023

 

 

1. هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا ، جورجيا (ATL): 104.7 مليون مسافر؛ بزيادة 11.7% عن عام 2022

 

2.  دبي ، الإمارات العربية المتحدة: 87 مليون مسافر؛ بزيادة 31.7% عن عام 2022

 

3.  دالاس/فورت وورث ، تكساس (DFW): 81.8 مليون مسافر؛ بزيادة 11.4% عن عام 2022

 

4.  مطار هيثرو في لندن ، المملكة المتحدة (LHR): 79.2 مليون مسافر؛ بزيادة 28.5% عن عام 2022

 

5.  طوكيو هانيدا ، اليابان (HND): 78.7 مليون مسافر؛ بزيادة 55.1% عن عام 2022

 

6.  دنفر ، كولورادو (DEN): 77.8 مليون مسافر؛ بزيادة 12.3% عن عام 2022

 

7.  إسطنبول ، تركيا (IST): 76 مليون مسافر؛ بزيادة 18.3% عن عام 2022

 

8.  لوس أنجلوس ، كاليفورنيا (LAX): 75.1 مليون مسافر؛ بزيادة 13.8% عن عام 2022

 

9. شيكاغو أوهير ، إلينوي (ORD): 73.9 مليون مسافر؛ بزيادة 8.1% عن عام 2022

 

10. دلهي ، الهند (DEL): 72.2 مليون مسافر؛ بزيادة 21.4% عن عام 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

سلسال الد.م لم يتوقف| الحصاد المر من صراع السودان يبلغ عامه الأول.. تعرف على نتائج المعارك

كارثة غير متوقعة بأكبر دول العالم| القصة الكاملة لنقص الأدوية في أمريكا.. العجز يصل مستوى قياسى

أصدقاء وأعداء البنكرياس| تمتع بحياة صحية بدون السكر أو السرطان.. كنوز ألمانية لحماية الغدة الأهم بالجسم

10 سنوات ولا نهاية للمأساة.. الفتيات من محراب العلم لبراثن مقاتلين باسم الدين بأدغال نيجيريا| بوكو حرام وخطف 276 طالبة والقصة مستمرة

متفجرات طائرة| حرب المسيرات تندلع بين طهران وتل أبيب.. وسلاح الجو الإيراني يستعرض "عضلاته" على إسرائيل

نصيحة يصر عليها الألمان لأسباب سرية| 6 كنوز في الممارسة اليومية لتلك العادة الغير مكلفة

هجوم مزدوج| تفاصيل بداية الحرب الإيرانية على إسرائيل.. معركة الانتقام تشمل قصفاً وحصاراً خلال ساعات

تناول الطعام في المراحيض.. هكذا كشف شهر رمضان ظاهرة "شرطة الأخلاق" في ماليزيا| غرامات بـ200 دولار وحبس عام على تلك المخالفات

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك.. انفراد يتسبب في إصابة طفيفة لزيزو بلقاء القمة

اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للطائرة تكرم 5 لاعبين من قدامى الأهلي

ذكرى ميلاد الشعراوي.. 11 محطة في مسيرة صاحب الخواطر وتفسير الآيات القرآنية

أقل من 900 ألف جنيه .. سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

مهلة أخيرة.. قرار حكومي جديد بشأن الأجانب المقيمين في مصر| تفاصيل

4 فنانين ظهروا في برومو رامز جاب من الآخر ولم تذع حلقاتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

هاف ستوماك.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ