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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال على الحدود مع لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:55، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح.‏

وأضاف الحزب أنه قام أيضا باستهداف قوة ‏تابعة للواء جولاني الإسرائيلي أثناء مرورها بالقرب من الحدود مع لبنان من خلال زرع عبوات ناسفة.

وأوضح أنه بعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات الاحتلال زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية، وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء جولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم، ما أدى الى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح. 

كما أعلن حزب الله، أنه استهداف أيضا انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

حزب الله لبنان الاحتلال الاسرائيلي ثكنة ميتات حرش حانيتا فلسطين

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