هل عاد نمر جاوة من الانقراض؟.. دراسة جديدة تثير الجدل

أشعلت دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا جدلاً واسعًا في الأوساط العلمية، حيث زعمت وجود أدلة على أن نمر جاوة، الذي يُعتقد أنه انقرض منذ عقود، قد يكون لا يزال موجودًا في البرية.

يُعتبر نمر جاوة واحدًا من ثلاثة أنواع من النمور التي انقرضت في القرن العشرين، ويعود السبب الرئيسي في انقراضه إلى الصيد الجائر وفقدان الموائل. آخر مشاهدة مؤكدة لنمر جاوة كانت في عام 1972، ومنذ ذلك الحين، اعتُبر هذا النوع منقرضًا رسميًا.

الدراسة الجديدة

تعتمد الدراسة الجديدة على تحليل صور ومقاطع فيديو التقطها هواة في غابة جزيرة جاوة الإندونيسية.

ويقول الباحثون إن الصور والفيديوهات تظهر حيوانات تشبه إلى حد كبير نمور جاوة، بما في ذلك نمط الخطوط المميز لهذا النوع.

أثارت الدراسة جدلاً كبيرًا بين العلماء، حيث يشكك البعض في صحة الأدلة المقدمة. ويقول المشككون إن الصور والفيديوهات ذات جودة منخفضة ولا يمكن الاعتماد عليها لتأكيد وجود نمر جاوة. كما يشيرون إلى أن الحيوانات الظاهرة في الصور قد تكون نمورًا من نوع آخر أو حتى حيوانات أخرى مثل الكلاب البرية.

إذا ثبتت صحة الدراسة، فسيكون ذلك اكتشافًا مذهلاً وسيعيد الأمل في إمكانية إنقاذ هذا النوع من الانقراض. وستكون هناك حاجة إلى جهود حثيثة لحماية نمر جاوة المتبقي وزيادة أعداده.

يخطط الباحثون لإجراء المزيد من الدراسات الميدانية لجمع المزيد من الأدلة وتأكيد وجود نمر جاوة. كما يدعون إلى زيادة الجهود المبذولة لحماية الغابات المتبقية في جزيرة جاوة، والتي تعتبر موطنًا للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض.