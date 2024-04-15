عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الانقراض الجماعي السادس.. دراسة تثير الجدل حول مستقبل الحياة على الأرض

صدى البلد

تثير دراسة جديدة مخاوف مقلقة حول مستقبل الحياة على كوكب الأرض، حيث تشير إلى أننا قد نكون بالفعل في خضم الانقراض الجماعي السادس.

الانقراضات الجماعية عبر التاريخ

شهد تاريخ الأرض خمسة انقراضات جماعية كبرى، أدت إلى محو نسبة كبيرة من الأنواع الحية.

 ويعتقد أن هذه الانقراضات كانت ناجمة عن عوامل كارثية مثل اصطدام الكويكبات والنشاط البركاني الشديد.

الأدلة على الانقراض السادس

تستند الدراسة الجديدة إلى تحليل معدلات انقراض الأنواع في العصر الحديث، وتشير النتائج إلى أن معدلات الانقراض الحالية أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية، وأننا قد فقدنا بالفعل عددًا كبيرًا من الأنواع.

العوامل المساهمة

يرجع العلماء السبب الرئيسي وراء الانقراض السادس إلى الأنشطة البشرية، بما في ذلك:

تدمير الموائل: يؤدي التوسع العمراني والزراعي والصناعي إلى تدمير الغابات والمناطق الطبيعية الأخرى، مما يهدد بقاء العديد من الأنواع.

التغير المناخي: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الطقس إلى إجهاد النظم البيئية ويهدد بقاء الأنواع التي لا تستطيع التكيف.

التلوث: يؤدي التلوث بأنواعه المختلفة إلى تسميم البيئة وتدمير الموائل، مما يؤثر على صحة الأنواع وقدرتها على البقاء.

الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالحياة البرية: يؤدي استغلال الأنواع بشكل غير مستدام إلى انخفاض أعدادها ويهدد بقاءها.

التداعيات

يُحذر العلماء من أن الانقراض السادس سيكون له عواقب وخيمة على البيئة وصحة الإنسان. فقدان التنوع البيولوجي يؤثر على استقرار النظم البيئية ويهدد الخدمات التي تقدمها لنا، مثل التلقيح وتنقية المياه والهواء.

الحلول

يُشدد العلماء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جادة للحد من فقدان التنوع البيولوجي. وتشمل هذه الإجراءات:

حماية الموائل الطبيعية: إنشاء المحميات الطبيعية وتوسيع المناطق المحمية.

مكافحة التغير المناخي: تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

الحد من التلوث: تطبيق قوانين صارمة للحد من التلوث بأنواعه المختلفة.

مكافحة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالحياة البرية: تعزيز إنفاذ القوانين وزيادة الوعي بأهمية حماية الحياة البرية.

مستقبل الحياة على الأرض

يعتمد مستقبل الحياة على الأرض على قدرتنا على اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات البيئية التي نواجهها. 

ويحذر العلماء من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على كوكبنا وحضارتنا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

فستان أنيق .. هدى الأتربي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة

أسيست ناصر ماهر| الجزيري يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى الأهلي

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.. قرار عاجل بشأنه الآن

عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

1-1| أحمد عبد القادر يسجل التعادل لـ الأهلي في مرمى الزمالك

البيت الأبيض يعلن تقديم مقرح جديد لوقف إطلاق النار في غزة |تفاصيل

"غريب جدا".. تعليق نجم الأهلي السابق على ضربة الجزاء الملغاة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة تلقي معلومات عن الهجوم الإيراني على إسرائيل

خيارات الأهداف.. طلب عاجل من نتنياهو للجيش الإسرائيلي

الـ VAR يلغي ركلة جزاء لـ الزمالك ضد الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

فيديو

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ